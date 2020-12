“Ratched” è la nuova serie originale Netflix, affidata alle sapienti mani di Ryan Murphy che dopo il precedente successo di “American Horror Story” e “American Crime Story“, prosegue la sua scia di atmosfere disturbanti e ricche di follia estrapolando dal romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Ken Kesey uno dei suoi personaggi più inquietanti: Mildred Ratched.

Sarah Paulson e Judy Davis in una scena della serie. Fonte:telltaletv.com

Siamo nel 1943: Mildred, caparbia e ostinata, si reca in cerca di un posto come infermiera presso una rinomata clinica psichiatrica della California gestita dal Dottor Hanover, un uomo piuttosto ambiguo che si scoprirà avere molti scheletri nell’armadio e oscuri segreti sulla sua vita passata.

Alle crudeli cure dell’ospedale di Hanover viene affidato il prigioniero in attesta di ricevere una conferma o una smentita circa la sua possibile infermità mentale: Edumnd Tolleson.

Egli sta, infatti, aspettando una condanna per la strage di preti di cui si macchia senza scrupoli e che ci viene mostrata all’inizio della prima puntata, fornendoci così un chiaro biglietto da visita di quello che sarà il suo personaggio.

Finn Wittrock e Alice Englert in una scena della serie Fonte: telltaletv.com



La storia si snoda in otto puntate per lo più ambientate tra gli asettici corridoi della clinica; tuttavia, quelle poche ma ben equilibrate scene girate in esterna ci regalano delle inquadrature mozzafiato della costa Californiana.

La serie è un viaggio attraverso la follia, in cui i personaggi sprofondano sempre di più nell’arco delle otto puntate. Tutti i personaggi, infatti, nel loro piccolo sembrano avere qualcosa che non va, qualche rotella fuori posto o qualche scheletro nell’armadio. A partire dalla stessa Mildred Ratched, interpretata una perfetta Sarah Paulson che ormai appare essere essenziale in ogni serie realizzata da Murphy, che con la sua compostezza e ambizione riesce a nascondere i traumatici segreti del suo passato. Personaggi ambigui e bizzarri bazzicano nella clinica e all’hotel dove Mildred ha alloggio: una vasto campionario umano,