Anna crede nel valore supremo dell’Arte, da sempre è il suo porto sicuro durante la tempesta e il Drago a 3 biglietti ne è la prova. Quello che distingue gli artisti è la loro capacità di trasferire il loro sentire nella creazione artistica, e in un momento di particolare angoscia Anna ha dato forma al mostro che premeva insistentemente sul suo petto e si è sentita subito sollevata: disegnare è sempre stato terapeutico per lei.

Dopo essere stati pubblicati su Instagram quasi per gioco, i suoi piccoli capolavori hanno praticamente conquistato il web e il cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere e la fortuna di ammirarli. Successivamente Anna ha poi creato la pagina pagina Pieces of heart dove è possibile dare un’occhiata ai suoi straordinari lavori. Da disegni inizialmente riservati solo alla sua cerchia più stretta di amici, l’artista napoletana apre in questo modo la sua arte così particolare e innovativa a un pubblico più ampio, che ha modo così conoscerla e apprezzarla. Il presidente della Circumvesuviana, Umberto De Gregorio, particolarmente colpito da quello che degli ordinari e poco colorati biglietti sono diventati, non ha resistito e ha deciso di organizzare una mostra per esporre i lavori a tutti gli utenti della Circumvesuviana e renderli consapevoli di questa piacevole scoperta.

Con originalità come parola d’ordine indiscussa, sarà sicuramente un evento da non perdere: i responsabili infatti hanno pensato di recuperare un treno storico della Circumvesuviana e sistemare i biglietti al suo interno. L’evento era programmato per il 25 febbraio, ma il presidente dell’EAV ha deciso di rimandare la mostra ad un momento più sereno a causa del clima teso dovuto all’allarme Coronavirus in Italia.