Tre settimane sono passate velocemente, anche se la sera dell’11 luglio sembra ieri. Il gol a freddo di Shaw, la rete del pareggio siglata da Bonucci e le due super parate di Donnarumma durante la batteria dei rigori hanno scandito il ritmo della finalissima degli Europei contro l’Inghilterra: un successo meritato, ottenuto per di più nel tempio del calcio inglese. Un vero e proprio trionfo che ha permesso agli azzurri di riportare nel Bel Paese un titolo che mancava dal lontano 1968. Euro 2020 è stata prima di tutto la vittoria di Roberto Mancini: un selezionatore capace di risollevare un gruppo distrutto dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, infondendogli gioco, sicurezza e creando un giusto mix tra giovani in rampa di lancio e “grandi vecchi”.

La vittoria agli Europei è frutto di un cammino che man mano si è fatto sempre più sorprendente, suffragato da numeri clamorosi: 34 risultati utili consecutivi, con 26 successi e solo 8 pareggi. Le reti incassate da Donnarumma e Sirigu in questa lunga scia di gare positive sono state solo 11: ben 23 le partite terminate a porta imbattuta. Statistiche che fanno comprendere come la Nazionale sia tornata in alto, dov’è giusto che adesso rimanga: l’obiettivo del Mancio, infatti, è quello di dar vita a un vero e proprio ciclo, puntando su giocatori che siano in grado di far bene anche negli anni a venire.

Il mese di settembre, a tal proposito, sarà importantissimo. La corsa ai campionati del Mondo di Qatar 2022 è infatti cominciata sotto i migliori auspici: questo grazie alle vittorie su Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Un triplo 2-0 che consente a capitan Chiellini e compagni di guardare tutti dall'alto nel Gruppo C di qualificazione: la Svizzera, principale rivale degli azzurri, insegue a -3 e una partita in meno. Vincere il girone è fondamentale, per evitare di incappare in quei play-off che sono stati letali quattro anni fa: l'imperativo è quello di proseguire a punteggio pieno, evitando qualsiasi tipo di sorpresa.

Via dunque al percorso azzurro giovedì 2 settembre al Franchi di Firenze, contro una Bulgaria già superata all’andata senza troppi problemi. Domenica 5 ecco il crocevia fondamentale: quello in casa di una Svizzera che farà il possibile per complicare la vita ai ragazzi di Mancini. Ultima tappa del trittico sarà l’impegno del Mapei Stadium di Reggio Emilia (mercoledì 8) con una Lituania che al momento chiude il raggruppamento a quota zero. Con tre successi l’Italia potrebbe forse già staccare con largo anticipo il pass per il Mondiale in Qatar. Ma come il mister insegna, bisogna pensare una partita alla volta. Ottobre, poi, verrà scandito dalle Final Four di Nations League: si comincia il 6 con la Spagna a San Siro, nella speranza di arrivare all’atto finale contro la vincente di Francia-Belgio. Le qualificazioni a Qatar 2022, invece, si chiuderanno infine con le sfide del 12 e 15 novembre contro Svizzera e Irlanda del Nord: i campioni d’Europa sanno bene cosa fare per chiudere al meglio un anno indimenticabile!