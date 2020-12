Il tatuaggio occhi è una tecnica di nuova generazione che permette di avere un trucco occhi sempre perfetto in qualunque momento della giornata.

Realizzare gli occhi tatuati è facile, il trattamento rientra nella branca del trucco permanente, tecnica estetica di grande successo e sempre più diffusa.

Indicato per chi ha poco tempo da dedicare al trucco, per chi pratica sport, ma anche per chi desidera correggere determinati inestetismi, il tatuaggio occhi è una soluzione perfetta per avere trucco e sguardo al top anche quando ci si alza dal letto. Vediamo si cosa si tratta nello specifico!

Tatuaggio occhi tecnica all’avanguardia

Grazie a questa tecnica all’avanguardia il trucco permanente eye-liner non è più un problema e anche chi non ha tempo di applicare la matita e l’ombretto può avere un viso sempre a posto. Il tatuaggio occhi è davvero una soluzione ideale anche per chi non ha dimestichezza con i trucchi e fa fatica a passare anche l’eyeliner.

In questo modo si può tracciare la linea desiderata e più adatta al proprio viso senza paura che sia storta o che magari sbavi dopo qualche ora a causa del caldo. Perfetto per resistere anche alle temperature elevate e all’acqua, il trucco permanente consente di avere gli occhi sempre truccati alla perfezione senza ricorrere a ritocchi o ulteriori applicazioni.

Il tatuaggio è infatti indicato per creare un trucco occhi di base, e si può decidere anche di passare un velo di ombretto per essere sempre pronte ad affrontare ogni evento della giornata.

Occhi perfetti e impeccabili con il trucco permanente

Il trucco permanente permette di essere perfette in ogni istante della giornata, sia durante le ore di ufficio che per gli eventi mondani, senza bisogno di mettersi davanti allo specchio e faticare per essere presentabili.

La tecnica permette anche di eliminare le imperfezioni e di eseguire delle modifiche in modo da valorizzare il viso. E’ possibile correggere le asimmetrie agli occhi, infoltire le ciglia e le sopracciglia, e tutto questo senza alcun intervento chirurgico.

Il trattamento non è infatti invasivo e nemmeno doloroso. Viene realizzato tramite uno strumento dotato di aghi sottili che praticano dei fori sottocute e introducono i pigmenti scelti per la creazione del tatuaggio.

I pigmenti colorati sono bioriassorbibili e vengono introdotti all’interno dello strato superficiale della pelle. Visto che sono naturali e biodegradabili i pigmenti non provocano allergie e vengono espulsi dall’organismo con il passare del tempo.

Cosa si può fare con il tatuaggio occhi

Fra le varie applicazioni che si possono realizzare con il tatuaggio occhi ecco quelle più richieste: