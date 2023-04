Viviamo nell’era digitale per eccellenza, il web è in continua crescita e rappresenta il mezzo fondamentale per la conoscenza e l’evoluzione di un sito. È in questo contesto che si colloca l’ecommerce marketing, lo strumento essenziale per lo sviluppo dei siti web ai fini commerciali e aiutare le imprese a realizzare ogni genere di progetto.

Si evince che, in un mercato in continua espansione, si rendono necessarie strategie specifiche e mirate per generare il desiderio di acquisto e intercettare le intenzioni al fine di proporre le soluzioni più adatte a tutti i clienti e a quelli potenziali.

Attività da realizzare prima di aprire un e-commerce

Per riuscire a raggiungere gli obbiettivi prefissati servono azioni precise, professionisti capaci di ascoltare le esigenze del mercato, guidare il cliente e analizzare tutti i dati: solo in questa maniera si realizzano gli strumenti più efficaci e idonei al commercio elettronico. Un marketing strategico che possa raggiungere i migliori risultati e soddisfare le aspettative delle aziende che si affacciano sul web con il desiderio di potenziare il proprio bacino d’utenza.

In primo luogo è fondamentale stabilire la definizione degli obbiettivi e della scala valori da perseguire, affinché il proprio sito di e-commerce possa funzionare al meglio ed essere competitivo. Effettuare, inoltre, accurate ricerche di mercato e analizzare la concorrenza, in quanto il proprio negozio on line deve rappresentare la scelta prioritaria e sempre essere in grado di superare i siti concorrenti.

A chi vogliamo rivolgerci? Chi sono i nostri clienti ideali? A tal scopo, bisogna individuare l’archetipo del cliente perfetto, quello, cioè, che corrisponde ai requisiti ideali per l’acquisto dei nostri prodotti attraverso i dati anagrafici e demografici. Ci sono altri elementi da considerare per un efficace web marketing, consistono nella valutazione della presenza online e nella creazione della migliore strategia di vendita, individuando la soluzione ottimale per vendere online i prodotti e i servizi tramite il proprio sito aziendale.

I servizi per affiancare le aziende nei progetti

Affidarsi a chi da anni lavora al fianco di imprenditori e commercianti con serietà e professionalità è altresì una formula vincente. L’agenzia Vedanet fornisce una vasta gamma di servizi utili alle aziende per crescere e aumentare il proprio potenziale per riuscire a raggiungere il maggior numero di clienti attirando la loro attenzione e interesse.

“La pubblicità è l’anima del commercio”, è l’affermazione che meglio si addice in questo contesto, in quanto ancora oggi, nel 2023, solo la migliore campagna pubblicitaria può favorire la crescita e lo sviluppo di un sito di e-commerce. Il sito non funziona, le performance sono lente e gli utenti si allontanano, mancano i visitatori ideali e le vendite non sono quelle a cui si ambiva?

A tal scopo l’agenzia Vedanet mette a disposizione il servizio sos e-commerce di assistenza Prestashop e Magento, nonché consulenza marketing e Seo e-commerce.

Tale servizio si prefigge lo scopo di ottimizzare le prestazioni del sito mediante la consulenza di un team di professionisti competenti che da sempre lavorano nel settore. L’obbiettivo è quello di cambiare la strategia di marketing e promozionale per aumentare i visitatori e le vendite.

Resta ciò che conta: è questa la regola principale per il web marketing più efficiente, pertanto l’azienda utilizza la Strato marketing, un metodo che genera i migliori risultati attraverso la ricerca del target, l’analisi, i test e l’ottimizzazione finale, al fine dell’aumento del parco clienti, far breccia nelle loro menti e generare il desiderio d’acquisto intercettando le loro intenzioni. L’azienda offre anche l’opportunità di consultare bandi regionali, nazionali ed europei rivolti a creare progetti di marketing finalizzati al commercio elettronico e alla loro internalizzazione.

Consulenza e sviluppo web dei progetti

La conoscenza fa la differenza, la consapevolezza dei propri obbiettivi e la volontà precisa di arrivare a raggiungere traguardi importanti, perché il proprio e-commerce sia la scelta di più utenti possibili. Il power website è un sistema ideato per generare lead e prenotazioni.

Tutti i progetti realizzati con questo metodo sono studiati, ingegnerizzati e sviluppati con cura, partendo da obbiettivi e scale temporali specifici con competenza, attenzione e professionalità. Lo sviluppo web dei progetti si basa su tre fondamentali elementi: il marketing strategico, lo sviluppo, la visibilità e la pubblicità.

La ricerca di mercato, l’analisi della concorrenza, la definizione degli obbiettivi e dei valori da comunicare fanno parte del marketing strategico da mettere in atto per la realizzazione del negozio online.

Per la visibilità e la pubblicità, infine, sono necessari: campagne pubblicitarie su Google e i social, il posizionamento organico, email e funnel marketing e il controllo dei risultati. Lo scopo di Vedanet è quello di seguire al meglio ogni potenziale cliente, dedicando a ognuno di loro tutto il tempo e le risorse necessarie, pertanto risulta l’opzione ottimale per tutti coloro che hanno bisogno di una consulenza professionale per sviluppare il proprio ecommerce nel 2023.