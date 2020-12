I 3 migliori trattamenti viso dall’estetista

Alzi la mano chi non vorrebbe un viso più giovane, fresco e rilassato. Il nostro viso risente non solo dei cambiamenti dell’età, che sono fisiologici, ma anche di tanti altri fattori fra cui alimentazione, sonno, stress, stanchezza e via dicendo.

A volte notiamo di avere la pelle abbastanza secca, oppure di avere le prime rughe, di avere una pelle grigia e poco tonica… in questi casi la soluzione perfetta è un trattamento per la pelle del viso da fare dall’estetista.

Prendersi cura della bellezza della pelle però oggi è facile, basta scegliere i giusti trattamenti viso da fare dall’estetista e soprattutto il giusto Centro Estetico (noi abbiamo visitato https://www.centroesteticopescara.it/ ). Basta anche solo un trattamento ogni 1-2 mesi per regalare al viso un’aria più fresca, tonica e riposata e per prendersi cura al meglio della salute della pelle e di conseguenza anche della sua bellezza. Siete curiose di saper quali sono i trattamenti viso che vi consigliamo di provare prima possibile, perché sono particolarmente efficaci? Ecco qualche idea!

Peeling

Tutte noi prima o poi abbiamo avuto dei problemi con la pelle del viso che presenta delle irregolarità, impurità ed imperfezioni. Il peeling è un trattamento per il viso perfetto per intervenire direttamente sulla superficie della cute, eliminando i segni di piccole rughe superficiali e cicatrici dell’acne, macchie della cute e via dicendo. Ridà luce e tono ad una pelle grigiastra, provata da stress, inquinamento e stanchezza. Si tratta di un trattamento che tutte le estetiste eseguono e che tutte dovremmo provare almeno una volta, per far respirare la nostra pelle.

Fotobiostimolazione

Questo trattamento per il viso è altamente innovativo, ed ha lo scopo di rigenerare la pelle e di eliminare le tossine. Questo innovativo trattamento è fornito da centri estetici specializzati e sfrutta la stimolazione della pelle con la luce per cercare di ridurre le piccole rughe ed i segni di espressione per mezzo della luce LED. Inoltre la luce agisce anche ossigenando la pelle, regalando un viso più tonico, riposato e con la pelle elastica. Questo trattamento per il viso viene usato anche per cercare di eliminare l’iperpigmentazione sulla pelle: insomma, si tratta di un trattamento per il viso da provare per un volto più giovane e più riposato.

La radiofrequenza

Si tratta di uno dei trattamenti viso più noti e più apprezzati negli ultimi anni, perfetto per combattere un problema che conosciamo molto bene: il rilassamento della pelle del volto. Col passare del tempo, la pelle, nello strato più profondo, non produce più collagene ed elastina in quantità adeguate per mantenere la pelle idratata e tonica e di conseguenza la cute può cominciare a rilassarsi. Questo trattamento del viso sfrutta il calore ed un gel ad hoc per agire in profondità sulla cute, e permette di aiutare a stimolare i tessuti, donando al viso una nuova elasticità, maggiore tonicità e freschezza. Un trattamento per il viso di questo tipo si effettua dall’estetista che possiede i materiali e i macchinari ad hoc, e le sedute variano da 5 a 10 in funzione del tipo di pelle.