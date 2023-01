Spendiamo centinaia di euro per i nostri smartphone, ma quando si tratta dei loro accessori, in particolare delle custodie, scegliamo quelli più economici. Alcuni di noi non prendono nemmeno in considerazione l’idea di acquistarne una perché le custodie rendono i telefoni ingombranti. Non possiamo negare che i telefoni senza custodia sono più soggetti a crepe, urti, ammaccature e persino a schermi in frantumi.



È disponibile una varietà di custodie per cellulari con stampe e disegni impressionanti a prezzi bassi. Proteggono i telefoni da graffi e macchie. Quelle migliori proteggono anche da ammaccature, urti, cadute e altri danni fisici. Se avete acquistato di recente uno smartphone, ecco la guida completa su come acquistare una custodia per cellulare.

Design e stile

È importante trovare una tra le tante cover personalizzate, che sia robusta e che protegga il dispositivo, ma che abbia anche un bel design. Le custodie standard o sottili proteggono il retro e i lati dei telefoni, lasciando lo schermo completamente accessibile. Sono custodie semplici e adatte a persone di tutte le età. Queste custodie per cellulari sono disponibili in varianti a tinta unita, stampate, trasparenti e in bellissime tinte unite.



Un’altra opzione solida è rappresentata dalle custodie robuste e resistenti, che ridefiniscono lo stile e proteggono lo smartphone da graffi, urti e cadute. Alcune custodie sono addirittura specializzate e offrono protezione contro acqua e polvere. Le custodie resistenti sono costruite con diversi strati di plastica, che le rendono forti e durevoli. Se siete alla ricerca di una custodia che possa aiutare il vostro telefono a sopravvivere a tutti i tipi di danni fisici, dovreste optare per le custodie robuste e resistenti. Potete trovare alcune di queste custodie sul sito case24.com.

Lo spessore delle cover

La maggior parte delle custodie standard sono sottili e leggere, mentre le custodie rigide e quelle con design flip sono ingombranti. Le custodie standard sono sottili e proteggono bene il telefono da graffi e piccole ammaccature. Le custodie rigide e flip sono leggermente spesse, ma racchiudono tutti gli angoli, i lati, il retro e anche lo schermo dello smartphone. Pertanto, queste custodie sono ottime per prevenire i telefoni da qualsiasi tipo di danno fisico.

Le custodie bumper

Queste custodie sono leggere e dal design minimale. Coprono solo i lati del telefono, lasciando esposti il retro e la parte anteriore. Le custodie bumper sono realizzate con materiali che assorbono gli urti e proteggono il telefono dagli urti. Sono una buona alternativa alle custodie tradizionali, perché permettono di mettere in mostra il design e i colori dello smartphone.