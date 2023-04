Riuscire a ottenere visure e certificati in poco tempo non è di certo una passeggiata.

Questo perché spesso si è costretti a dover fare lunghe file presso gli sportelli, togliendo tempo prezioso alla propria quotidianità. Magari a volte bisogna persino prendere dei permessi a lavoro, altrimenti si rischia di non portare a termine tali procedure.

Tuttavia, parliamo di un disagio che man mano sta scomparendo. Il merito lo si deve alle piattaforme telematiche (come, ad esempio tutto visure, leader nel settore da diversi anni). Tramite questi portali web, infatti, avrete l’opportunità di scaricare varie tipologie di documenti secondo brevi tempistiche.

Senza contare il fatto che grazie ai siti di visure e certificati online, potrete effettuare tutte le richieste in maniera semplice e veloce. Vi basteranno pochi click e potrete stare comodi e tranquilli a casa vostra.

Visure e certificati online

Ma adesso sorge spontanea la domanda: quali sono i tipi di visure e certificati che avrete l’opportunità di scaricare in via telematica? Ecco i più richiesti in assoluto:

Visura camerale

La visura camerale è molto richiesta nell’ambito aziendale.

Infatti, con essa è possibile fare una serie di bilanci storici (partendo proprio dalla data in cui l’azienda è stata fondata). Allo stesso tempo, vi offre l’opportunità di leggere alcune informazioni che ne delineano la sua affidabilità e solidità, specialmente se si stesse pensando di intraprendere una collaborazione/partnership.

Visura ipotecaria

Tramite la visura ipotecaria, il richiedente ha modo di consultare vari dati che interessano gli immobili e/o il soggetto proprietario.

Si tratta di un documento super utile, poiché ci consente di scoprire informazioni riguardanti l’atto e altre caratteristiche. In queste ultime rientrano: i pignoramenti, le ipoteche (di natura volontaria o involontaria), possibili cancellazioni e così via.

Visura PRA

Se invece si volessero conoscere delle informazioni che interessano un veicolo, il servizio telematico più idoneo è senza ombra di dubbio la visura PRA (ovvero il Pubblico Registro Automobilistico).

Attraverso tale controllo potrete consultare la targa ma anche svariate caratteristiche tecniche, patrimoniali e giuridiche del mezzo in questione. La visura PRA si rivela utile anche per i passaggi di proprietà o semplicemente per scoprire dati anagrafici che riguardano l’intestatario.

Visura catastale

Tra le visure più richieste troviamo anche quella catastale.

Tramite essa è possibile conoscere una serie di caratteristiche che riguardano un immobile, ma anche un fabbricato oppure un terreno. E non è tutto: tramite questo foglio avrete l’opportunità di leggere i vari dati anagrafici del proprietario (o proprietari, nel caso in cui dovessero essere di più), che dovrà risultare registrato sull’archivio della banca dati.

Senza contare il fatto che con la visura catastale sarà possibile individuare il tipo di immobile, a livello di categoria (A, B, C e così via).

Ovviamente, queste sono soltanto alcune delle visure e dei certificati che potete ottenere in poco tempo. Ma ce ne sono davvero tante, disponibili sui portali telematici.

Visure e certificati online

Ma come scaricare visure e certificati online in termini pratici?

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, la procedura è davvero molto semplice. Per prima cosa, sarà indispensabile collegarsi sull’homepage del sito (o scaricare l’app su smartphone, se disponibile).

Dopodiché, dovrete selezionare il tipo di servizio di cui necessitate (es: visura catastale, PRA, visura camerale, visura ipotecaria e via dicendo). Poi, vi chiederanno di inserire alcuni dati anagrafici (e quindi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale o partita IVA ecc) e compilare un form.

Terminato questo step, la vostra domanda risulterà inoltrata. E nel giro di poco tempo, vi invieranno la documentazione richiesta direttamente via e-mail, sotto forma di allegato.