Ogni giorno siamo sottoposti a una quantità immensa di rumore. E cosa c’è di meglio che tornare a casa e godersi un po’ di silenzio? In questo articolo discuteremo l’isolamento acustico, l’insonorizzazione e come insonorizzare la tua casa. Ma prima di tutto, è essenziale sottolineare che il risultato non è determinato dai materiali utilizzati, ma dalla professionalità e dall’approccio scientifico dell’azienda a cui ti affidi.

Il Valore del Silenzio

Il silenzio è un valore inestimabile che non ha prezzo. Questo è ciò che motiva Sorgedil Tecnologia del Silenzio, un’azienda italiana specializzata in isolamento acustico e insonorizzazione. Sono convinti che la loro garanzia Soddisfatti o Rimborsati inclusa nel prezzo dimostri la loro fiducia nel risultato che forniscono. Loro vendono il risultato.

Innovazione e Qualità: SuonoStop® e Vibraless®

L’isolamento acustico e l’insonorizzazione non sono semplici lavori di edilizia, ma richiedono competenza e materiali specifici. Hanno sviluppato i materiali brevettati SuonoStop® e Vibraless® che sono progettati per eliminare il rumore, non solo per ridurlo. Questi prodotti innovativi combinano le ultime scoperte scientifiche nel campo dell’isolamento acustico con l’esperienza pratica nel settore dell’edilizia.

Un Approccio Scientifico All’Isolamento Acustico

Diversamente dai loro competitor, Sorgedil Tecnologia del Silenzio adotta un approccio scientifico all’isolamento acustico. Non inviano venditori pagati a provvigione, ma effettuano un sopralluogo analitico per capire le esigenze specifiche di ogni cliente e progettare la soluzione più adatta. Questo li distingue perché non sono interessati a fare salire il prezzo, ma a garantire la soddisfazione del cliente.

Trasparenza e Professionalità

Credono fermamente nella trasparenza e nella professionalità. Sono l’unica azienda in Italia che offre un servizio così completo e trasparente. Non si limitano a vendere un prodotto, ma offrono un servizio che comprende consulenza, progettazione, installazione e assistenza post-vendita.

Recensioni Positive Su Trustpilot

La loro dedizione alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente si riflette nelle centinaia di recensioni positive che hanno ricevuto su Trustpilot. Ogni recensione è certificata e rappresenta il loro impegno per la qualità. Ti chiediamo: il tuo cartongessista, l’impresa edile o l’imbianchino possono vantare lo stesso livello di feedback positivo?

Conclusione

La scelta di insonorizzare la propria casa è un investimento nel proprio benessere. Non affidarti a chi propone soluzioni standard, scegli Sorgedil Tecnologia del Silenzio per un servizio personalizzato, un approccio scientifico e un risultato garantito. Perché non sono i materiali a fare il risultato, ma l’approccio e la professionalità di chi li utilizza.

FAQ

Come isolare acusticamente il soffitto?

L’isolamento acustico del soffitto può essere realizzato in diversi modi. Uno dei metodi più efficaci è l’installazione di pannelli isolanti come il loro SuonoStop® e Vibraless® al di sotto del soffitto esistente. Inoltre, è possibile utilizzare tetti sospesi o controsoffitti, che creano uno spazio tra il soffitto originale e il nuovo, riempiendo questo spazio con materiale isolante.

Che isola acusticamente?

Materiali densi e pesanti, come il piombo o la gomma, sono tradizionalmente utilizzati per l’isolamento acustico. Tuttavia, oggi esistono materiali innovativi come SuonoStop® e Vibraless® che sono leggeri e altamente efficaci per l’isolamento acustico. Inoltre, anche materiali porosi come la lana di roccia o la fibra di vetro possono essere utilizzati per assorbire il suono.

Come fare isolamento acustico?

Realizzare un isolamento acustico casa efficace richiede una comprensione del problema e la scelta dei materiali giusti. Il primo passo è identificare la fonte del rumore e determinare il tipo di suono (aerodinamico o da impatto) che si sta cercando di isolare. Il passo successivo è scegliere i materiali di isolamento giusti. Infine, l’installazione dovrebbe essere eseguita correttamente per garantire l’efficacia dell’isolamento. Questo è un processo complicato che dovrebbe essere effettuato da professionisti come Sorgedil Tecnologia del Silenzio, per garantire il miglior risultato possibile.