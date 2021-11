La Rinascente, icona di stile e di moda per eccellenza, rinnova i piani dedicati alla donna con un’operazione dedicata al restyling per offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più immersiva e orientata alla bellezza.

L’arrivo dei Beauty Bar nei maxi store di Rinascente

Tra questi uno dei più grandi cambiamenti in arrivo riguarda la sede Milanese dove il primo piano Annex Rinascente è stato completamente rivisitato, offrendo un viaggio nella bellezza estremamente coinvolgente per le clienti più giovani.

Questi cambiamenti, incluso l’arrivo del beauty bar, fanno parte di un piano di restyling per il quale l’azienda ha stanziato oltre sei milioni di euro che riguarderanno i piani dedicati alle calzature dei grandi marchi e quelli dove si celebra la bellezza del viso attraverso la cosmetica.

Un restyling pensato per offrire “bellezza” in completo relax

Questo significativo restyling comincia proprio dal primo piano Annex, il format dedicato ai più giovani con l’implementazione del servizio di Beauty Bar di www.rinascente.it. Si tratterà di uno spazio concepito come un vero e proprio salone di intrattenimento dove saranno introdotti servizi di Beauty Express, tra cui massaggi al viso, nail bar, brow & lash e molto altro ancora.

La bellezza passa anche per il benessere

Annex dedicherà un’area anche al mondo del fitness con la precisa volontà di abbracciare nella bellezza anche il benessere fisico e mentale. Per tanto le persone potranno vivere questa grandiosa esperienza non solo tra cosmetici e massaggi ma anche passando per la sezione active wear amata dal pubblico più giovane e sempre arricchita dai più innovativi gadget e accessori di benessere e dagli attrezzi sportivi.

In particolare questo nuovo format vuole offrire un servizio di bellezza completo a partire dalla prenotazione di uno sgabello proprio come si fa al bar. Una volta accomodati i clienti potranno “consumare” i prodotti cosmetici per rinfrancare viso, capelli, mani e occhi tra una chiacchiera e un po’ di relax.

Nei Beauty Bar di Rinascente, quindi, verranno creati percorsi e pacchetti per i clienti che vorranno dedicarsi una coccola durante la pausa pranzo o a fine giornata. Il beauty bar sarà un’oasi di relax sempre attenta alle nuove esigenze dei consumatori e, quindi, progettata tramite marchi attenti alla salute delle persone e a quella dell’ambiente.

Un rinnovamento che guarda al futuro

Questo progetto si inserisce in una vera e propria onda di rinnovamento che parte con il gusto della Design Week milanese e trova raccordo con il FuoriSalone2021 come raccontato anche in questo approfondimento del Sole24Ore.

Dopo mesi di “nervi saldi” per le grandi organizzazioni come Rinascente è arrivato il momento di riprogettare i nuovi spazi tenendo conto della lezione appresa dal passato e volgendo lo sguardo al futuro del settore beauty e moda. È proprio grazie a Masters of Design, viaggio di rilievo internazionale per il quale Rinascente decide di mostrarsi al mondo in un formato tutto rinnovato.

Rinascente sarà il luogo dove l’emblema del grande magazzino dei migliori marchi lascerà il passo ad un’esperienza più vivida, esponendo allestimenti e format speciali che investiranno anche il settore moda e arredo casa.