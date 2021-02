Uno degli inestetismi cutanei più diffusi e temuti è la cellulite: questa si presenta in modo particolare nel sesso femminile su cosce, braccia e glutei, parti del corpo molto in vista soprattutto durante la stagione estiva. Molte volte una semplice alterazione della pelle, anche non creando alcun dolore, può minare la propria autostima rendendoci insicuri nel rapporto con gli altri. Per tornare a stare di nuovo bene con sé stessi una soluzione sono i prodotti cosmetici, quelli che si applicano direttamente sulla cute in quanto sono semplici da spalmare e promettono risultati ottimi in poco tempo.

Come combattere efficacemente la cellulite

La cellulite è un processo degenerativo che interessa il tessuto sottocutaneo, è lo strato lipidico che si trova sotto alla pelle che aumenta di volume: le cellule di grasso si gonfiano, comprimono i capillari e rendono difficoltosa la circolazione. Contemporaneamente si creano un’infiammazione e un accumulo di liquidi, la pelle esternamente non appare regolare ma sembra la buccia di un’arancia.

Le cause della comparsa della cellulite sono varie, anche se quelle più comuni sono gli ormoni e le abitudini non sane, come una dieta troppo ricca di grassi o poca attività fisica. Una buona notizia è quella che nelle prime fasi tale inestetismo è reversibile, quindi con i prodotti giusti si può avere un miglioramento.

La Bionike Defence Body Anticellulite è un validissimo alleato in questo senso, poiché si tratta di una crema formulata con materie prime di ottima qualità senza allergeni e sostanze irritanti, che riesce a levigare la pelle rendendola compatta e luminosa. Si applica direttamente sulla zona da trattare e ha un effetto caldo/freddo che stimola in modo profondo la microcircolazione che, a sua volta, favorisce il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle scorie.

Ha una texture leggera, si assorbe facilmente in seguito a un massaggio energico che aiuta anch’esso a riattivare la circolazione sanguigna. Un leggero pizzicore è del tutto normale, è sintomo dell’efficacia del prodotto. Studi hanno dimostrato che Bionike Defence Body Anticellulite è efficace sull’80% dei soggetti che sono stati reclutati durante la sperimentazione.

Gli estratti naturali presenti nella formulazione sono:

Caffeina , stimola la circolazione e contrasta la ritenzione idrica;

, stimola la circolazione e contrasta la ritenzione idrica; Curcuma , antiossidante e antinfiammatorio riesce a calmare la pelle affetta da cellulite;

, antiossidante e antinfiammatorio riesce a calmare la pelle affetta da cellulite; Zenzero , ha effetti detossificanti che si esplicano quando la sostanza è applicata sulla pelle;

, ha effetti detossificanti che si esplicano quando la sostanza è applicata sulla pelle; Mentolo, dà un’azione rinfrescante e fa sentire la zona trattata più leggera.

Cove trovare i migliori prodotti anticellulite

Trovare buoni prodotti per combattere la cellulite non è facil,e in quanto la qualità spesso si fa pagare. Per risparmiare e avere allo stesso tempo un cosmetico davvero efficace si possono scegliere gli e-commerce specializzati e autorizzati alla vendita di tali merci, come Farmaciauno.it, che offre una vasta scelta dei prodotti dei migliori brand a prezzi competitivi.

Si tratta di un portale da visitare anche se non si conosce precisamente l’articolo da acquistare, in quanto i menù di navigazione tematici e i commenti degli utenti aiutano a fare la scelta migliore.

Spesso nelle pagine del sito sono consigliati anche dei cosmetici complementari che possono incrementare l’effetto di quello scelto. Per quanto riguarda la cellulite, Bionike Defence Body Anticellulite si può associare ad altri prodotti della stessa linea, come la crema contro le smagliature, dovute alla rottura delle fibre elastiche del derma, e il trattamento rimodellante, per eliminare i depositi lipidici in alcune zone del corpo.

Infatti, spesso, tali inestetismi possono presentarsi insieme e combatterli in sinergia sicuramente aiuta a sentirsi più belle in poco tempo. La linea Bionike, inoltre, è formulata solo con le materie prime migliori che si prendono cura della pelle ed evitano qualsiasi tipo di allergia.