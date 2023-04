Cosa Si Intende Per Primo Soccorso?

Il primo soccorso è l’insieme di tecniche e azioni atte a salvaguardare la vita e l’integrità fisica di una persona in caso di un evento acuto dannoso per la salute. Il suo obiettivo principale è quello di intervenire tempestivamente e in maniera efficace per prevenire la morte o il peggioramento delle condizioni della persona ferita, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari specializzati.

In Italia esiste l’obbligo di soccorso: si tratta di un principio giuridico previsto dalla legge che impone a tutti i cittadini di prestare aiuto a chiunque sia in pericolo di vita o abbia subire lesioni gravi, o, quantomeno, avvisare le autorità competenti (chiamando il 112). Il mancato rispetto di questa norma implica il reato di omissione di soccorso.

Quali sono attrezzature per il primo soccorso

Le attrezzature per il primo soccorso sono strumenti e dispositivi indispensabili per il soccorso immediato di una persona in caso di incidente, più o meno grave. La loro presenza in luoghi pubblici e privati, come aziende, scuole, ospedali e spazi aperti, è obbligatoria per legge, al fine di garantire la sicurezza di tutti. Vediamo nel dettaglio quali sono!

Sedie e portantine da evacuazione

Le sedie e le portantine da evacuazione sono attrezzature indispensabili in caso di evacuazione di una persona ferita o inabile. Esse sono possono essere utilizzate anche in luoghi di difficile accesso con scale o dislivelli. Inoltre, sono realizzate con materiali resistenti e leggeri, in modo da facilitare la movimentazione da parte degli operatori sanitari. Spesso sono dotate anche di maniglie per il trasporto manuale del paziente, se necessario.

Barelle per emergenza e barelle per ambulanza

Le barelle per emergenza sono attrezzature che consentono il trasporto di una persona in modo sicuro ed efficiente. Esse sono dotate di cinghie di sicurezza per immobilizzare il paziente durante il trasporto. I modelli più comuni sono:

Barelle a Cucchiaio : progettate per essere “infilate” sotto il ferito senza necessità di muoverlo, per evitare ulteriori danni o complicazioni;

: progettate per essere “infilate” sotto il ferito senza necessità di muoverlo, per evitare ulteriori danni o complicazioni; Barelle Arrotolabili ;

; Barelle Basket : per il soccorso in luoghi di montagna o in generale ambienti particolarmente ostici;

: per il soccorso in luoghi di montagna o in generale ambienti particolarmente ostici; Barelle Pieghevoli.





Le barelle per ambulanza, invece, sono ideali per l’utilizzo da parte di soccorritori del 118, operatori sanitari della Croce Rossa e di coloro che operano nel servizio di soccorso extra ospedaliero.

La principale caratteristica di queste barelle è che sono appositamente progettate per consentire il caricamento e lo scaricamento del paziente da qualsiasi mezzo di soccorso, in piena sicurezza sia per il paziente che per gli operatori sanitari, rispettando appositi requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

Borse e zaini per pronto soccorso

Le borse e gli zaini contengono strumenti e dispositivi medici di base, come garze, cerotti, forbici, termometri, medicinali, maschere per la rianimazione e altri materiali utili per le pratiche di primo soccorso.

Sono progettati per essere leggeri, organizzati e facilmente trasportabili, in modo da poter essere utilizzati in qualsiasi situazione di emergenza.

Coperte termiche per emergenza

Le coperte termiche per emergenza sono indispensabili in caso di ipotermia o shock termico. Esse sono realizzate con materiali isolanti e riflettenti, in modo da trattenere il calore corporeo e prevenire la perdita di calore. Inoltre, sono leggere e compatte, il che le rende facilmente trasportabili e utilizzabili in qualsiasi situazione di emergenza.

L’importanza di avere Attrezzature per il Primo Soccorso di qualità non può essere dunque sottovalutata: è fondamentale scegliere prodotti di alta qualità da rivenditori specializzati, che garantiscano la conformità alle normative vigenti e la massima affidabilità degli strumenti. Investire in attrezzature di qualità per il primo soccorso può fare la differenza in situazioni di emergenza, salvando vite umane e garantendo un’assistenza medica adeguata.