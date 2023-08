Se sei un appassionato di sport invernali, saprai bene che esistono alcune regole d’oro da tenere a mente sulle piste, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Tali regole sono fondamentali e ogni anno è l’AMSI, l’Associazione Maestri Sci Italiani, a diffonderle attraverso un opuscolo distribuito dai 12.000 Maestri di Sci e le 400 Scuole Italiane Sci.

L’obiettivo è promuovere un atteggiamento corretto e responsabile durante l’attività sugli sci, fornendo consigli su come muoversi e comportarsi sulla neve. Se poi sei alla ricerca delle migliori piste da sci su cui passare una bella settimana bianca, ti consigliamo di visitare il sito ViaLattea, dove troverai l’elenco di alcune delle principali località sciistiche in Piemonte.

Ma ora passiamo alle regole per la sicurezza sulle piste da sci: un vademecum da tenere sempre a mente!

Le principali 12 regole sulle piste da sci

Gli insegnamenti dei Maestri di Sci riguardanti le 12 regole per sciare in sicurezza, valgono a prescindere dall’età e dal tipo di attrezzatura utilizzata. Utili su ogni pista da sci, l’obiettivo è quello di garantire un’esperienza divertente e sicura sulla neve.

Le regole spaziano dalla scelta della direzione e della velocità alla definizione della traiettoria, passando per sorpassi e soste, e rappresentano poche indicazioni semplici ma fondamentali da rispettare, per aumentare la consapevolezza e diminuire i rischi di infortuni sulle piste. Vediamole insieme!

Rispetto verso gli altri. Affinché nessuno sia messo in pericolo o subisca danni, è essenziale che ogni sciatore si comporti con rispetto verso gli altri. Controllo della velocità. Ogni sciatore deve mantenere una velocità adeguata alle proprie capacità e alle condizioni del terreno e del clima. Scelta della direzione. Chi si trova in posizione dominante deve selezionare una traiettoria che eviti collisioni con gli sciatori in posizione inferiore. Consapevolezza delle traiettorie. È importante prestare attenzione alle traiettorie degli sciatori, considerando il tipo di attrezzatura utilizzata, come il telemark, il carving o lo snowboard. Sorpasso. Il sorpasso è consentito su entrambi i lati, sia a monte che a valle, sempre mantenendosi a una distanza che consenta agli sciatori sorpassati di muoversi liberamente. Spazio per il sorpasso sul bordo della pista. Quando si sta per sorpassare un altro sciatore, è buona norma non avvicinarsi troppo al bordo della pista, lasciando spazio sufficiente per agevolare il sorpasso. Attraversamento e incrocio. Prima di entrare in una pista o attraversare un’area di addestramento, è importante controllare visivamente sia a monte che a valle, assicurandosi che sia sicuro per sé stessi e per gli altri. Questa precauzione deve essere presa anche dopo una sosta. Sosta. Evita di fermarti sulla pista, a meno che non sia assolutamente necessario, soprattutto nelle zone strette o con scarsa visibilità. Se cadi, sgombra la pista il più rapidamente possibile. Salita e discesa a piedi. Chi risale la pista a piedi deve procedere solo ai bordi della pista e in caso di scarsa visibilità, è meglio evitare tale pratica. La stessa considerazione vale per chi scende a piedi lungo la pista. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare i segnali presenti lungo le piste. Soccorso in caso di incidente. In caso di incidente, è responsabilità di tutti prestare soccorso. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone, è tenuto a fornire le proprie informazioni personali.

Regole aggiuntive

Per garantire la sicurezza degli sciatori, è obbligatorio inoltre l’uso del casco protettivo per i minori di 18 anni che praticano lo sci nordico, lo snowboard e il telemark. Inoltre, tutti coloro che eseguono acrobazie negli spazi appositi devono indossare un casco protettivo. Coloro che sono sprovvisti di assicurazione responsabilità civile, devono ottenere una polizza assicurativa dal gestore dell’area sciabile, esclusi gli spazi riservati allo sci di fondo, al momento dell’acquisto dello Skipass. La mancanza di quest’ultima sarà sanzionata con una multa che varia da 100 a 150 euro e il ritiro dello Skipass.

Inoltre è vietato praticare lo sci dopo aver consumato bevande alcoliche o sostanze tossicologiche. In caso di sciata “incapace” su piste nere o sotto l’effetto di alcol o droghe, sono previste sanzioni che possono arrivare anche a 1.000 euro.

In caso di collisione tra sciatori, si presume che entrambi abbiano contribuito a causare l’incidente, a meno che venga dimostrato il contrario. Mentre chi pratica lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e le attività escursionistiche in ambienti innevati, deve obbligatoriamente dotarsi di dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca, come l’Artva (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), oltre a una pala e una sonda da neve.

Infine è sempre consigliato consultare i bollettini meteo e di neve emessi dai centri nivometeorologici per essere informati su eventuali eventi atmosferici importanti o il rischio di valanghe imminenti.

Saranno gli operatori di polizia impegnati nel “Servizio di sicurezza e soccorso in montagna” a vigilare sul rispetto delle regole sulle piste da sci. Sono incaricati di intervenire in caso di incidenti o violazioni, fornire assistenza sanitaria di base, effettuare verifiche e contestazioni di violazioni amministrative. Collaborano anche con il soccorso alpino, le altre forze di polizia e gli enti privati per tutelare sempre la sicurezza degli sciatori.