Le tecnologie del terzo millennio hanno palesemente stravolto le nostre abitudini e senza Internet sarebbero molte di meno le comodità di cui riusciamo a godere oggi, dandole quasi per scontate. Una di queste risiede evidentemente anche nei servizi di streaming, che permettono spesso e volentieri di visualizzare contenuti o partecipare ad eventi che prima erano accessibili solo dal vivo. Una trasmissione in streaming implica l’invio e la ricezione di dati in un flusso continuo su una rete di computer, dati che partono da un server remoto per arrivare fino al proprio dispositivo. Lo streaming online consente così di avviare la riproduzione dei contenuti ancora prima che il passaggio dei dati venga completato, perché buona parte di essi viene elaborata in tempo reale.

Oggi quando si parla di streaming vengono subito in mente i prodotti televisivi, ma è anche il settore dell’istruzione ad aver giocato di questa possibilità. Si pensi a tutte quelle lezioni private che vengono impartite comodamente da casa. Anche i corsi universitari vengono distribuiti talvolta in questa modalità. Come se non bastasse, attraverso lo streaming è possibile ricevere anche servizi di consulenza, ad esempio da parte degli psicologi. Non mancano le opportunità formative: i corsi di aggiornamento professionale vengono ormai rilasciati sia al vivo sia online.

Va da sé, però, che l’associazione all’intrattenimento è quella più immediata. Svariati eventi sportivi, ad esempio, sono visualizzabili in questo modo. Quasi tutti i canali nazionali dispongono di una propria piattaforma che permette di guardare in diretta la programmazione giornaliera, come se il proprio pc o device sostituisse di fatto il televisore; anche chi è più in là con l’età si avvale di Mediaset Infinity o sa come funziona RaiPlay, per intenderci. Ormai tutti quegli apparecchi che venivano collegati via antenna per registrare le proprie serie preferite non vengono più utilizzati. Perdere una puntata di uno show o di una soap opera non è più un dramma per gli appassionati. Anche le singole edizioni dei telegiornali possono essere consultate in tutta tranquillità, persino a distanza di giorni.

L’intrattenimento si traduce anche nello svago e nel diletto. Molti streamer si sono stabiliti in questi anni su piattaforme come Youtube e Twitch per condividere le loro passioni con la rete, diventando praticamente dei personaggi pubblici. Se si vogliono scoprire le novità di un videogioco, ad esempio, è possibile osservare in diretta il gameplay di un dato streamer che è notoriamente legato a quel titolo, magari anche per meri motivi commerciali. Anche i vecchi giochi da sala sfruttano ormai le potenzialità dello streaming e le caratteristiche dei live casinò dodati di room con trasmissioni in diretta lo provano ampiamente. Da qualche anno a questa parte gli amanti delle carte giocano a distanza su un tavolo vero e proprio, gestito da un croupier in carne ed ossa, mentre le azioni di gioco vengono trasmesse sullo schermo.

Insomma, grazie allo streaming è possibile in qualche modo essere presenti là dove in realtà non ci si potrebbe trovare. La connettività è migliorata talmente tanto che è possibile sostenere anche quantità estremamente ingenti di dati. Oggi sono quindi numerosissime le attività che vengono svolte semplicemente comunicando con la rete, senza dovercisi spostare fisicamente. Dall’istruzione al gaming, lo streaming ha indubbiamente migliorato la qualità e la fruibilità del lavoro e dell’intrattenimento.