Quello della dichiarazione dei redditi è un momento che si ripresenta puntuale tutti gli anni. Ciò che non molti sanno è che i contribuenti hanno la facoltà di decidere di donare una parte delle imposte che devono essere versate allo Stato. A chi donare questi soldi? Nel caso del 2 x 1000 a un partito politico; nel caso dell’8 x 1000 a una confessione religiosa; nel caso del 5 x 1000 a un’organizzazione di utilità sociale. Soprattutto per quel che riguarda il 5 x 1000, è prevista la possibilità di donare una parte delle tasse a onlus e organizzazioni di volontariato, fra le quali c’è Medici Senza Frontiere: puoi destinare la scelta in questa pagina . Inoltre, possono essere destinatarie del 5 x 1000 anche le associazioni di ricerca scientifica che risultano registrate nella lista dedicata.

È obbligatorio versare il 5 x 1000?

È utile mettere in evidenza che il versamento del 5 x 1000 non è una scelta obbligatoria, ma un diritto che si può decidere di esercitare o meno senza alcun tipo di obbligo. Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi non venga compilata la sezione dedicata al 5 x 1000 da parte del contribuente, la quota delle tasse corrispondente appunto al 5 x 1000 (o 0.5%, a seconda di come si preferisce considerarla) sarà destinata allo Stato. Qualora si preferisca donare questa parte delle tasse a una onlus o a una particolare organizzazione, la procedura da seguire è alquanto facile.

Come si dona il 5 x 1000

Tutto ciò che si deve fare è compilare il modulo 730, il Modello Unico o la Certificazione Unica (dipende dal regime fiscale di cui si fa parte), per poi apporre la propria firma nel riquadro che fa riferimento al sostegno delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quindi non rimane che specificare il codice fiscale dell’organizzazione che si ha in mente di supportare. Qualora, per esempio, si sia deciso di effettuare il versamento del 5 x 1000 a Medici Senza Frontiere, occorre inserire il codice fiscale 970 961 20 585.

Perché Medici Senza Frontiere ha bisogno del tuo 5 x 1000

Scegliere di destinare il proprio 5 x 1000 a Medici Senza Frontiere vuol dire offrire un supporto prezioso a tutti i progetti sostenuti dall’organizzazione in giro per il mondo. Occorre sottolineare che per questa organizzazione il 5 x 1000 costituisce una fonte di sostegno molto prezioso. Tutti i fondi che vengono raccolti con questo strumento sono impiegati per finanziare vari progetti in ogni angolo del mondo. Al momento MSF è impegnata in Siria, Ucraina, Nigeria e in tutti quei paesi in cui è necessario un aiuto concreto per ricevere cure e protezione.

I progetti di MSF sostenuti grazie al 5 x 1000

Uno dei progetti che hanno potuto vedere la luce proprio grazie al denaro proveniente dal 5 x 1000 è stato quello del Fondo Covid-19, che ha permesso al team di Medici Senza Frontiere di operare al fine di combattere la pandemia da coronavirus in ogni parte del mondo. Ma non è tutto, perché un altro dei progetti sostenuti grazie al 5 x 1000 è stato quello del reparto maternità della struttura ospedaliera della città di Castor, nella Repubblica Centrafricana, a beneficio di neonati e mamme. Rimanendo in Africa, il Sud Sudan è un Paese in cui Medici Senza Frontiere, nel campo sfollati di Yei, presta assistenza ai rifugiati. Senza dimenticare, poi, i progetti che sono operativi in Palestina.