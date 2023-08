Libero Pensiero presenta e promuove la VII edizione del Premio Letterario di Poesia “Fino in fondo”, un premio dedicato al ricordo di Francesca Voi, giovane ragazza che, pur avendo perso la sua dura battaglia contro un male terribile, non ha mai smesso di lottare strenuamente, o meglio, come lei stessa ha dichiarato, “fino in fondo”.

Francesca, amante della letteratura e delle culture orientali, sapeva bene quanto valgano le parole e quanta forza possano trasmettere, poiché la parola, soprattutto quella poetica, può essere un modo per evadere dalla realtà creando allo stesso tempo un universo di significati in cui tutti possono riconoscersi, identificandosi prima di tutto come esseri umani, ciascuno con le proprie fragilità. In questo risiede il valore terapeutico della poesia e, in generale, della scrittura e del racconto di sé, ed è questo che il Premio Letterario di Poesia “Fino in fondo” vuole promuovere da ormai sette anni.

La tenacia, il coraggio e soprattutto la profonda volontà di vita che hanno sempre accompagnato Francesca possono essere un esempio per tutti coloro che quotidianamente sono costretti a fronteggiare dei momenti di dolore, e sono questi i sentimenti e le emozioni a cui dà voce la poesia e, in generale, tutto l’operato di Libero Pensiero, associazione nata proprio con lo scopo di favorire l’informazione libera e il pensiero critico a sostegno della democrazia e della tutela dei diritti delle persone adottando un approccio trasparente, onesto e perché no, anche irriverente, attraverso il coinvolgimento di una rete di cronisti sul territorio.

Le quote di partecipazione al Premio Letterario saranno interamente devolute alla Susan G. Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato che da venti anni opera in prima linea nella lotta contro i tumori al seno sull’intero territorio nazionale con diversi obiettivi: in primis, tenere alta l’attenzione non solo sul tema dei tumori al seno, ma in generale sulla salute femminile promuovendo concretamente la prevenzione; sostenere le donne che devono affrontare la malattia; potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute; infine, aiutare altre associazioni nella promozione e diffusione di idee virtuose. Per questo motivo chiediamo a tutti di prendere parte all’iniziativa e di divulgare la settima edizione del bando “Fino in fondo”.

Per poter partecipare al Premio bisogna inviare una poesia, inedita o pubblicata, specificando la sezione cui si intende partecipare:

A – Sezione a tema: «Ho resistito Fino in fondo, perché?». Sono ammesse liriche di quanti hanno resistito alla malattia, al dolore, alla sofferenza, all’abbandono e alla morte dei propri cari;

B – Sezione generale: tema libero.

Possono partecipare sia autori italiani che stranieri con elaborati in lingua italiana o in dialetto, purché non siano stati già premiati ai primi tre posti in altri concorsi letterari. Le poesie in lingua straniera o in dialetto devono obbligatoriamente essere corredate da traduzione in italiano. Il concorso è aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni si ricorda che il bando completo può essere scaricato direttamente sulla pagina Facebook “Premio di Poesia Fino in Fondo”. La scadenza per l’invio dei materiali è stata fissata al 20 settembre 2023.

Mariella Rivelli