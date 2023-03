Sono strumenti di marcatura che esistono da sempre, comparsi per la prima volta nel XVII secolo e che da allora sono diventati un mezzo di autenticazione e identificazione importante in vari settori, tra cui il commercio, l’amministrazione e la produzione. I timbri sono strumenti di marcatura utilizzati per apporre un’immagine o un testo su una superficie, come ad esempio un documento o un pacchetto.

Nel corso del tempo il loro utilizzo è cambiato, oggi possono essere personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche dell’utente, come l’inclusione di loghi, numeri di serie o informazioni di contatto. Questi timbri personalizzati sono utili perché consentono di creare un’identità visiva per l’azienda o il brand, aumentando la sua visibilità e la sua riconoscibilità, motivo per il quale i timbri sono ampiamente utilizzati nel marketing.

Quali sono le tipologie di timbri più usate

Ci sono diverse tipologie di timbri oggi sul mercato, tra le più utilizzate troviamo ad esempio i timbri autoinchiostranti, che hanno un’area di inchiostro integrata che si rifornisce automaticamente ogni volta che il timbro viene utilizzato; i timbri a secco, la cui caratteristica è quella di non avere l’inchiostro ma di utilizzare invece una pressione secca per creare un’immagine sulla superficie.

Ci sono poi i timbri tradizionali, che richiedono l’uso di un tampone di inchiostro separato per ogni utilizzo e che sono disponibili in diverse dimensioni o forme, con la possibilità di poter anche essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche.

Timbri e marketing

Come detto i timbri sono molto usati anche nel marketing per rafforzare un brand: sono diversi gli utilizzi che possono essere presi in considerazione, ad esempio per creare un’immagine di marchio riconoscibile su ogni documento o pacchetto inviato, aumentando la visibilità e la consapevolezza del brand. Inoltre, i timbri possono essere utilizzati per creare promozioni speciali, come ad esempio offerte a tempo limitato o sconti, che possono essere facilmente applicati a tutti i documenti o pacchetti.

Un altro modo in cui i timbri possono essere utilizzati nel marketing è attraverso la personalizzazione del packaging: applicare un timbro personalizzato sul packaging di un prodotto può creare un aspetto più professionale e distinto, aumentando l’attrattiva del prodotto e la soddisfazione del cliente.



In sintesi, i timbri sono uno strumento utile per la marcatura e l’identificazione, e la loro personalizzazione può essere utilizzata per creare un’identità visiva forte per il brand. Nel marketing, i timbri personalizzati possono essere utilizzati per aumentare la visibilità del brand, creare promozioni speciali e personalizzare il packaging dei prodotti.