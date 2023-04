Instagram è un social network tra i più utilizzati in assoluto, e ogni giorno è possibile condividere delle foto, dei video o delle immagini tramite post, reels o storie. Le persone amano poter parlare di loro attraverso dei piccoli contenuti pubblici, e vogliono dividerli con amici, parenti e seguaci in generale. Ad esempio, se si posta una foto è diffusa l’azione di accompagnare con una didascalia apposita. Quest’ultima consiste in una frase scritta che riesce a racchiudere in sé il contenuto della foto, in via diretta oppure metaforica: di seguito viene indicato come poter usare in maniera efficace le frasi su Instagram.

Creare dei contenuti con frasi ideali su Instagram

Per scrivere delle frasi per i post di Instagram che risultino attrattive per i propri followers, bisogna innanzitutto essere fantasiosi. Su Instagram è possibile accrescere il proprio numero di followers generando dei contenuti accattivanti. Per far ciò, è utile pubblicare con una certa frequenza dei post le cui didascalie risultino d’impatto. Possono essere stabiliti dei parametri da seguire per far sì che le foto o le immagini condivise riscuotano un certo successo di “mi piace”, “condivisioni” e “segui”. Ecco come scrivere in maniera efficace le frasi su Instagram.

Fantasia e onestà

Se si ricerca l’originalità nell’utilizzo di certe parole che riescano perfettamente a descrivere quanto pubblicato come post: un esempio, potrebbe essere quello di inserire due righe con approccio poetico, sotto una foto suggestiva della natura o una personale significativa.

Ma non solo, è necessario anche instaurare un rapporto di fiducia tra sé stessi e i seguaci, e per far sì che ciò accada è opportuno risultare onesti. Non c’è bisogno di nascondere pensieri o emozioni, positivi o negativi che siano; le persone apprezzano anche la vulnerabilità di chi si apre verso di loro. Dunque, è bene evitare frasi artificiose e retoriche che non vi appartengono, soprattutto se queste “frasi fatte” sono conosciute da tutti.

Frasi brevi e dirette

Quando si può, è preferibile utilizzare delle frasi il più brevi possibili, ma che allo stesso tempo siano dirette. La formula del breve e conciso funziona, e si potrebbe optare per delle soluzioni metaforiche che però si leghino chiaramente al contenuto postato. Le persone difficilmente si perdono nella lettura di frasi complesse o addirittura interi periodi, quindi riuscire ad essere accattivanti con poche battute ma buone, è un passo fondamentale.

Ottimismo e umorismo

Le persone amano chi trasmette ottimismo, rigettando al contrario delle frasi eccessivamente malinconiche. Le frasi motivazionali vanno per la maggiore, e risultano parecchio attrattive per i propri followers, quindi si potrebbero pubblicare contenuti riguardanti i propri progetti con una didascalia che comunichi speranza. Siccome è apprezzato l’ottimismo, i contenuti più leggeri richiamano moltissime persone a cliccarci su.

Usare un tono umoristico potrebbe essere la chiave per generare la condivisione di ciò che si è pubblicato, ma è opportuno fare attenzione ad utilizzare l’umorismo con intelligenza. Il sarcasmo può essere un’arma potente, poiché più si divertono i seguaci, maggiore sarà la loro soglia dell’attenzione per dei post futuri. Si potrebbe pensare di scherzare anche su sé stessi, dato che l’autoironia piace moltissimo; al contrario, non bisogna esagerare nello scherzo e soprattutto, mai risultare fuori luogo.

Emoji, citazioni e storytelling

Per quanto riguarda i dettagli da utilizzare nelle frasi su Instagram, si potrebbe pensare di aggiungere un paio di emoji che esprimano in maniera istantanea quanto rappresentato dal contenuto. Lo stesso vale per le citazioni, magari può attrarre nuovi followers l’inserimento di una breve frase tratta da un film o una serie tv popolare, oppure da un libro.

Lo storytelling, invece, è l’unico modo per scrivere più frasi e formare un periodo senza perdere l’attenzione dei seguaci. Se si pubblica una foto relativa ad un viaggio, ad esempio, si potrebbe pensare di raccontare un buffo aneddoto a riguardo; in questo modo le persone riescono ad identificarsi con chi sta condividendo l’esperienza.