La tecnologia Led è presente ormai in moltissime abitazioni ma anche nelle industrie e luoghi pubblici, questo perché le lampadine di questa tipologia consentono non solo un grande risparmio energetico che dura nel tempo a fronte di una buonissima illuminazione, ma lavorano nel totale rispetto dell’ambiente e quindi sono una soluzione ecologica molto importante.

Vantaggi dell’illuminazione Led

Fra i diversi vantaggi che possiamo riscontrare nello scegliere i faretti Led per illuminare gli ambienti, molto importante è quello della versatilità, infatti in commercio possiamo trovare illuminazioni Led per i più disparati usi.

Tale tecnologia viene sfruttata in diversi modi proprio perché offre una grande capacità di illuminazione e quindi, ad esempio, i faretti sono l’opzione più indicata per il proprio giardino ma possono essere utilizzati anche in casa, in negozio, in ufficio, per l’illuminazione dei luoghi pubblici, nelle grandi industrie e molti altri contesti.

I faretti Led godono di diverse caratteristiche importanti che ne fanno la scelta giusta in ambienti che spaziano dal pubblico al privato, fra queste:

Lunga durata nel tempo ;

; Consumi contenuti , infatti rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione comportano risparmi energetici di circa il 90%;

, infatti rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione comportano risparmi energetici di circa il 90%; Non emettono calore , raggi UV né infrarossi ;

, né ; Resa luminosa ottima anche in condizioni di buio pesto;

anche in condizioni di buio pesto; Risparmio economico a lungo termine;

a lungo termine; Nessuna manutenzione ;

; Rispetto dell’ambiente ;

; Rapporto lumen/watt imbattibile e quindi ottima efficienza ;

; Non sono contenuti metalli pericolosi come piombo o mercurio all’interno di tali lampadine;

come piombo o mercurio all’interno di tali lampadine; Diversi tipi di illuminazione, scegliendo fra luce calda, fredda, naturale o in vari colori.

Tecnologia versatile

Come abbiamo visto, l’illuminazione Led costituisce la vera innovazione nel settore poiché si tratta di una tecnologia sicura dal momento che le lampadine non si surriscaldano e non contengono metalli dannosi.

Il fattore principale che ha reso questi faretti fra i più richiesti è sicuramente la versatilità, poiché tale illuminazione funziona a basse temperature e quindi può essere utilizzata con ogni materiale permettendo soluzioni originali di design. Questo consente di trovare in commercio infinite possibilità di configurazione per faretti che spaziano fra diverse forme, dimensioni e stili, prestandosi perfettamente ad arredare ogni ambiente sia interno che esterno.

Ricorda, inoltre, che le lampadine Led hanno dei giunti standard e quindi si adattano ad ogni sistema preinstallato, dunque qualora tu prediliga questa illuminazione potrai comunque salvaguardare il tuo vecchio lampadario collegando le lampadine in pochi minuti.

Eco-friendly

I faretti Led sono davvero una soluzione semplice che incontra i gusti personali di tutti; inoltre, oltre al risparmio energetico, un fattore importantissimo è quello ecologico, infatti in un mondo in cui ogni giorno si combatte contro l’inquinamento, la tecnologia Led è pensata proprio per un bassissimo impatto ambientale.

Le lampadine Led, a differenza di quelle classiche, non contengono alcuna sostanza nociva e, consumando meno energia elettrica, comportano anche minori emissioni di CO2 nell’ambiente.

Disperdendo meno energia e durando circa 7 volte di più delle lampadine tradizionali, sono davvero la soluzione che cerchi per illuminare i tuoi spazi.

Perché scegliere i faretti Led

Veniamo ora all’aspetto commerciale, infatti se ancora non sia sufficiente l’elenco di benefici legati all’utilizzo di lampadine Led, ti ricordiamo che ci sono tantissime aziende che producono sistemi con questa tecnologia in infiniti stili di design, come i faretti Led.

Questi prodotti possono essere costituiti da uno o più apparati, da scegliere in base alla grandezza dello spazio in cui verranno applicati e dalla quantità di luce che si desidera apportare.

Troverai in commercio faretti che si abbinano perfettamente al tuo ambiente, infatti son disponibili in materiali e stili vintage ma anche più moderni, alcuni sono ricchi di decorazioni e altri più essenziali, insomma una vasta gamma per il cliente che decide di adottare la tecnologia Led cominciando finalmente a risparmiare sulla bolletta, facendo del bene all’ambiente e avendo un’ottima resa luminosa in ogni condizione.