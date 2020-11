Le celebrazioni nordamericane si stanno consolidando nella nostra società, come si può vedere dell’importanza raggiunta dalla festa di Halloween di cui molti non conoscono nemmeno l’origine pur essendo ormai molto radicata in Italia.

Oggi, senza dubbio, è il momento giusto per parlare di “Black Friday” .

Cos’è il “Black Friday”? È una campagna commerciale che si svolge il giorno dopo il Ringraziamento, ovvero l’ultimo venerdì di novembre che quest’ anno cade il 27.

Perché è chiamato nero ? Secondo l’associazione imprenditoriale americana è l’unico giorno dell’anno in cui le aziende non segnano un passivo e hanno l’opportunità di passare, per una giornata, dal rosso al nero.

Il Black Friday in Italia

Fino a pochi anni fa, il concetto di Black Friday era completamente sconosciuto nel Belpaese. Oggi invece sta diventando sempre più rilevante, non solo nelle grandi aziende, ma anche per tutte le tipologie di e-commerce e negozi di vari settori che vedono oggi un’opportunità ideale per generare business e aumentare le vendite.

Il Black Friday è diventato il giorno ufficiale anche per dare il via allo shopping natalizio. La maggior parte degli utenti e dei consumatori approfitta degli sconti aggressivi offerti in questa occasione per risparmiare il più possibile sui propri acquisti.

A volte si verificano anche episodi di delirio collettivo in cui le persone si ammassano davanti ai negozi ancora prima che aprano per approfittare degli ingenti sconti, soprattutto riguardanti la sfera tecnologica.

La svolta on-line

Quest’anno ovviamente il fenomeno sarà differente e il grosso del volume delle vendite previsto sarà incentrato in buona parte sugli acquisti on-line. La tendenza verso la digitalizzazione degli acquisti, già iniziata da un po’ di anni, troverà il culmine in questa fine 2020: la pandemia in corso ha infatti costretto le persone a rintanarsi nelle proprie case evitando i posti affollati.

I dati sugli acquisti telematici segnano infatti una crescita senza fine che è destinata ad aumentare nei mesi a venire. Perché uscire di casa, fare file interminabili e mettere a repentaglio la propria salute quando avrete la possibilità di acquistare il cellulare nuovo o la vostra borsa preferita con un semplice click?

Oltre ai classici colossi dell’ e-commerce mondiale come Amazon o Ebay, il 27 novembre potrete approfittare degli sconti pazzeschi messi in atto dalle aziende di tutto il mondo. Dai supermercati, ai negozi tecnologici, dai grandi marchi di abbigliamento, fino ai piccoli negozietti di quartiere. Sconti incredibili per chi vorrà fare shopping fisicamente o comodamente da casa.

Non lasciarti scappare i prezzi più bassi sui prodotti preferiti da te e dai tuoi cari: e se non ti bastasse la giornata di venerdì potrai aspettare 3 giorni e approfittare del Cyber Monday.

Potrete approfittare degli sconti incredibili messi in atto su shopAlike.it, dove troverete oltre 600 negozi e potrete sbizzarrirvi nei vostri acquisti approfittando delle tante offerte riguardanti la moda maschile e femminile, l’arredamento e tantissime altre categorie.

Magari un giorno mangeremo tacchino e festeggeremo il Thanksgiving come un qualunque cittadino americano. Questo è ancora da vedere. Al momento però approfittiamo del Black Friday, fenomeno di globalizzazione per eccellenza, che ci permetterà di toglierci tutti i nostri sfizi risparmiando un bel gruzzoletto.

E se vogliamo portarci avanti con i regali di Natale siamo liberi di farlo. Nessuno saprà che i regali sotto l’albero sono stati acquistati a metà prezzo durante l’ultimo venerdì di novembre.