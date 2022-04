Le donne, quando si allenano, hanno bisogno di capi leggeri e funzionali: meglio ancora se questi articoli di abbigliamento sono trendy ed eleganti! Tutti questi requisiti sono facili da rispettare grazie al marchio BeGood, che fornisce un vasto assortimento di leggings e maglie per lo sport al femminile.

I prodotti di questo marchio non sono semplicemente degli indumenti confortevoli per il workout e per lo yoga. Sono veri e propri aiuti contro i difetti della pelle che invecchia, in grado di migliorare la microcircolazione e di favorire il drenaggio dei liquidi. In questo modo, mentre si fa esercizio fisico, si provvede ulteriormente al benessere e alla bellezza del corpo: la stessa pelle risulterà più liscia e luminosa.

Quando si sceglie un completo sportivo è indispensabile soddisfare criteri legati alla comodità e all’estetica. Nulla di più facile con la tecnologia cosmetico-tessile, brevettata appositamente un filato dalle proprietà straordinarie chiamato Dermofibra Cosmetics.

I completi

I completi per la palestra BeGood sono decisamente alla moda, perfetti per il training e anche per sentirsi meglio con sé stesse. Tra l’altro, questi capi sono ideali per lo sport all’aria aperta poiché difendono la cute dai raggi ultravioletti.

Il marchio, innanzitutto, è specializzato nei leggings: questi aderiscono alle gambe come una seconda pelle, sono traspiranti e concepiti per supportare l’attività dei muscoli e delle articolazioni. Con un legging di questo tipo, insomma, i movimenti sono più agevoli e l’allenamento è più piacevole anche se faticoso.

Sono disponibili tantissimi modelli di tendenza, autentici gioiellini nell’ambito dello sportswear da donna. Leggings a tinta unita, certo, ma anche bicolor, con motivo giraffato, zebrato, leopardato, melange, camouflage…

Inoltre, i leggins possono essere lunghi o corti per ogni esigenza. Sono abbinabili tanto ai top quanto alle maglie a maniche lunghe.

Infatti il brand offre anche capi del genere: canotte, t-shirt, top e chi più ne ha più ne metta. Non mancano i completi per il fitness e per lo yoga, nonché i costumi da bagno in Dermofibra Cosmetics. Si troverà una soluzione per tutti gli sport, per qualunque gusto e necessità.

Come funziona questo tipo di abbigliamento sportivo

Questa azienda italian ha creato un ottimo activewear funzionale da donna, che all’occorrenza può essere indossato anche per la vita di tutti i giorni: per le passeggiate, per il tempo libero ecc. Alla base di questi articoli c’è il materiale detto Dermofibra Cosmetics, che ha consentito di raggiungere eccellenti risultati nel campo del performing athleisure.

Questo tessuto sostiene le articolazioni, e rende più fluidi tutti i nostri esercizi. È progettato per riflettere il calore che il fisico sviluppa durante il movimento, per migliorare il microcircolo e per aiutare l’organismo a espellere i liquidi in eccesso.

Di conseguenza, i leggings e gli altri capi sono migliorano le prestazioni e sono nemici della ritenzione idrica. Non solo sono comodi per il workout, ma sono veri cosmetici in forma di abbigliamento! La pelle apparirà sempre più levigata e sana, perché diminuiscono gli inestetismi della cellulite e si contrastano i ristagni.

Questo sportswear è utile sotto vari punti di vista. I minerali contenuti in Dermofibra Cosmetics interagiscono direttamente con gli strati della cute, favorendo la microcircolazione e anche il rilassamento muscolare. Ciò è fondamentale per praticare al meglio l’attività fisica.

Un abbigliamento alla moda per lo sport

Questo “activewear potenziato” è apprezzato dalle donne anche perché è glamour e curato nei dettagli. Questi leggings e top sono caratterizzati da un design di tendenza e da colori brillanti. In più, si abbinano senza problemi a tutte le tipologie di scarpe sportive. L’ideale per essere trendy anche in palestra.

Qualche informazione in più

I leggings, le maglie e gli altri prodotti BeGood includono molte delle sostanze che di norma si usano per le creme corpo: minerali come lo zinco e il magnesio, vitamina A, vitamina E, caffeina e aloe vera.

I minerali sono preziosi complici della microcircolazione e del drenaggio dei liquidi; la vitamina A conferisce elasticità alla pelle, la vitamina E leviga la superficie cutanea. La caffeina è antiossidante e elimina la pelle a buccia d’arancia, l’aloe vera è lenitiva contro le infiammazioni.

L’azione combinata di questi elementi garantisce un esito positivo già dopo il primo mese. È davvero un sogno indossare, per lo sport, completi che fungono anche da trattamento di bellezza.