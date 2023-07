La porta d’ingresso va mantenuta in buone condizioni, non solo per una questione estetica ma, anche e soprattutto, per la sicurezza. Trascurare la manutenzione della porta non è mai una buona idea e può portare a costose riparazioni o addirittura alla sostituzione.

Dalle cerniere fino alle guarnizioni, ci sono molti aspetti che richiedono attenzione per garantire il suo corretto funzionamento. Vogliamo dare dei consigli su come prendersi cura del portone di casa, oltre che un suggerimento: se hai bisogno di componenti da sostituire, scopri il vasto catalogo di accessori per portoni Rolling Center.

Manutenzione della porta d’ingresso: quali sono i segnali a cui prestare attenzione

Ci sono diversi segnali che indicano che la porta ha bisogno di manutenzione. Uno dei più evidenti è il rumore che emette, in particolare quando la apriamo o chiudiamo.

La porta si muove con difficoltà? Potrebbe essere necessario lubrificare le cerniere, o cambiarle, soprattutto se sono arrugginite e cigolanti.

In alternativa, anche le guarnizioni vanno controllate. Se sono consumate o danneggiate, possono causare dispersioni di calore. Non meno importante è la serratura: in caso di problemi, è meglio sostituirla nell’immediato.

I problemi più comuni

Ci sono diversi problemi comuni che le porte di casa possono presentare nel corso del tempo. Abbiamo visto che l’usura ha delle conseguenze sulle guarnizioni, sulla serratura e sulle cerniere. Ma la lista non finisce di certo qui.

Per esempio, il colore della porta potrebbe sbiadirsi con il tempo, a causa dell’umidità e dell’esposizione solare. Per fortuna, però, abbiamo a disposizione diverse cose che possiamo fare per effettuare la manutenzione fai da te.

Manutenzione fai da te della porta d’ingresso: consigli

La prima cosa che possiamo fare è lubrificare le cerniere (o cambiarle del tutto se sono troppo rovinate dall’usura). Possiamo usare diversi tipi di lubrificanti, ed è importante scegliere il prodotto giusto.

Per pulire la porta, invece, possiamo fare uso di un detergente delicato e un panno morbido. Ciò aiuta a rimuovere lo sporco e la polvere, donando un aspetto estetico praticamente perfetto. Nel caso in cui volessimo ridipingere la porta, invece, non dovremmo fare altro che acquistare vernice e pennelli.

Ogni quanto effettuare la manutenzione della porta d’ingresso?

La frequenza della manutenzione della porta di casa dipende da diversi fattori. Da quanti anni hai la stessa porta? Sì, è una domanda che non ci poniamo spesso, ma il tempo è un fattore assolutamente rilevante. Anche il clima della zona in cui viviamo può contribuire all’usura del portone.

Generalmente si consiglia di controllare periodicamente il portone almeno ogni sei mesi. Tuttavia, se notiamo qualcosa di strano o se abbiamo la stessa porta da più di dieci anni, suggeriamo di effettuare la manutenzione con più frequenza, magari chiedendo il supporto di un professionista del settore.

In effetti, per chi non si sente a proprio agio all’idea di riparare la porta di casa, è sempre possibile richiedere un servizio di manutenzione. In questi casi si può richiedere la sostituzione delle guarnizioni, la riparazione delle cerniere o la sostituzione delle serrature.

I costi sono certamente più alti, ma in alternativa si può risparmiare chiedendo magari ad amici o parenti un supporto durante la riparazione e, perché no, acquistando online i componenti che servono per la riparazione.