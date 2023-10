I DOC Napoli, nuova stagione all'insegna dell'arte e della cultura

L’Associazione di Promozione Sociale I DOC Napoli ha presentato, nel mese di settembre, la sua nuova stagione 2023-2024. Anche quest’anno sarà ricco di eventi culturali, teatrali e cinematografici, nonché di numerose altre iniziative di cui il pubblico potrà fruire: sempreverde, e ormai carta vincente dell’associazione, è l’offerta formativa che comprende l’ampia gamma di corsi disponibili, che includono recitazione teatrale, recitazione cinematografica, canto, fotografia, dizione e musical, tutti condotti in un ambiente. L’obiettivo è fornire non solo una formazione artistica di alta qualità, ma anche creare opportunità lavorative e preparare i giovani per l’ingresso nelle accademie artistiche.

La direttrice artistica dell’Associazione, la Dott.ssa Gabriella Silvia Tartarone ha un’esperienza ventennale nel campo dell’associazionismo e la sua dedizione e la sua volontà di miglioramento l’hanno spinta a intraprendere una nuova esperienza atta al miglioramento di sé e della sua platea: il conseguimento di una laurea specializzata in Metodologia e Ricerca Sociologica presso l’Università Suor Orsola Benincasa. La Dott.ssa Tartarone è una forte sostenitrice dell’uso dell’arte come strumento di crescita sociale e vede i giovani come coloro che potrebbero davvero fare la differenza nella comunità. L’obiettivo dei formatori è quindi quello di presentare loro un ventaglio di possibilità e di ispirazioni col fine di incuriosirli e di nutrire poi la loro sete di conoscenza: l’esperienza e l’azione artistica sono gli ingredienti giusti per la formazione e la sensibilizzazione di futuri adulti e di giovani che hanno il diritto di vivere consapevolmente. Tali presupposti hanno spinto la Dott.ssa a lavorare a uno spettacolo teatrale che sarà presentato insieme alla sua tesi.

Altri membri chiave del team includono la Dott.ssa Martina Merola, che guiderà i corsi di recitazione teatrale per i più giovani, e Claudio Presti, responsabile dei corsi di dizione, che offriranno agli studenti l’opportunità di perfezionare le loro abilità comunicative e linguistiche. Inoltre il regista, fotografo e filmmaker Fabrizio Casino e il suo team si occuperanno della sezione dedicata al cinema, mentre Sabatino Baiano, studente di scienze della comunicazione, gestirà il cineforum e collaborerà alla creazione di prodotti audiovisivi per il canale YouTube di I DOC Napoli.

Prodotti di grande originalità sono “Fuori Rete” e “Il Corso”, due web-sit che saranno il vivaio di una serie di prodotti audiovisivi originali per il canale YouTube idocnapoli.

“Il Corso” è un progetto che punta a mettere in luce il talento degli studenti di I DOC Napoli. Questa serie, disponibile sul canale YouTube dell’associazione, offre un affascinante dietro le quinte dei corsi di recitazione e cinematografia. Attraverso questa serie, il pubblico ha l’opportunità di esplorare il processo creativo e metateatrale. Nello specifico, “Il Corso” si pone come obiettivo quello di raccontare l’impegno dei giovani artisti, dando uno sguardo esclusivo alla loro crescita e al loro percorso formativo. L’idea è quella di raccontare le sfide e le esperienze dei giovani nel loro percorso artistico, restituendo al pubblico un panorama di vite reali costellate di luci e ombre, rese complesse da sfide, scommesse, affetti e dall’ispirazione artistica.

“Fuori Rete” promette invece di immergere il pubblico in un mistero intrigante, seguendo le vicende di giovani dipendenti dagli smartphone e dai dispositivi tecnologici. I genitori, per permettere ai loro figli di affrontare e di superare questa dipendenza, decidono di affidarsi a una struttura speciale dove sono privati dell’accesso alla tecnologia. Qui, per la prima volta, i ragazzi sono costretti a scendere a patti con sé stessi e con gli altri poiché dovranno confrontarsi con una realtà senza schermi luminosi. Ma proprio quando la vita sembra diventare noiosa, privata di colori sgargianti, colonne sonore e il privilegio del click facile, i giovani fanno una scoperta straordinaria che cambierà le loro vite. L’attesa per ciò che succederà è palpabile. Con “Fuori Rete,” i DOC Napoli sfumano la narrazione sotto una lente riflessiva che vuole contemplare le meraviglie del mondo moderno attraverso l’arte del raccontare storie.

Durante la conferenza stampa è stato annunciato che questi due progetti rappresentano solo l’inizio di una serie di produzioni che verranno lanciate nel corso dell’anno. L’associazione si impegna infatti anche a ospitare stage curati da artisti, performer e direttori di casting di alto livello, offrendo ai giovani un’esperienza unica per affinare le proprie abilità artistiche. Saranno inoltre organizzati seminari e workshop dedicati ai giovani, al territorio e al futuro, per favorire la crescita personale e comunitaria, strumenti di crescita sociale affinché i giovani ottengano opportunità significative per sviluppare il loro talento e contribuire positivamente alla comunità. La nuova stagione promette di essere un’esperienza entusiasmante per tutti coloro che desiderano esplorare le arti e la cultura a Napoli.

Alessia Sicuro