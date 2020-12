Gli effetti della Covid hanno colpito il mercato immobiliare anche per il capoluogo emiliano più gettonato da studenti e lavoratori.

Bologna, infatti, negli ultimi mesi ha registrato un netto calo della domanda, conseguente al verificarsi di due fenomeni piuttosto incisivi: la diminuzione di studenti fuori sede e la quasi totale assenza di turisti.

Erano principalmente queste due tipologie di forestieri a popolare le vie e gli appartamenti della città, ora visibilmente diminuiti a causa delle restrizioni legate alla pandemia e alla didattica a distanza.

Anche i proprietari degli immobili destinati agli affitti brevi hanno scelto di convertire i propri appartamenti a periodi di locazione più lunghi, in attesa di tempi migliori.

Un fenomeno che ha riguardato il 15/20% dei casi.

Quello che può sembrare un momento poco favorevole per i proprietari di casa rappresenta invece una grande opportunità per gli inquilini in cerca di una sistemazione.

La maggiore disponibilità, infatti, consente di vagliare più proposte, incrementando così la possibilità di individuare soluzioni comode e convenienti.

