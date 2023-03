Siete appassionati di letteratura e state pensando di iscrivervi alla facoltà di Lettere, ma non siete certi che sia in grado di offrire diversi sbocchi professionali? Niente di più sbagliato!

La laurea in Lettere offre ai neo-laureati molte opportunità lavorative. Seppure le lauree di carattere scientifico-tecnologico si confermino tra le prime in grado di offrire opportunità certe e immediate, le possibilità di trovare un lavoro in linea con le proprie aspettative e un percorso di studi umanistico di certo non mancano.

Seguire un corso di laurea in Lettere, tradizionale o iscrivendosi a un’università telematica, può essere una buona idea se si desidera accedere all’insegnamento oppure lavorare nel campo della scrittura, anche per il web e la pubblicità, o del giornalismo.

Di seguito andremo a scoprire quali lavori può svolgere un laureato in Lettere e quali materie può insegnare se decide di intraprendere questa strada.

Laurea in Lettere: il percorso di studi

Lettere è una laurea triennale che si articola su vari percorsi disciplinari. Lo studente che desidera laurearsi in questa materia deve tenere conto delle proprie aspirazioni e passioni al fine di individuare il curriculum più adatto.

Tra i tanti rientrano il percorso in Lettere moderne e contemporanee e quello in Lettere antiche e medievali; molto interessanti risultano essere anche l’indirizzo linguistico, stimolante e in grado di aprire numerose porte, e quello in editoria digitale, disponibile per la laurea in Lettere, Sapere umanistico e Formazione.

L’ottenimento della laurea è subordinato al conseguimento di 180 crediti formativi e alla discussione della tesi.

A seguito dei tre anni, poi, lo studente può decidere se proseguire il percorso di studi con una laurea magistrale di due anni, specializzandosi in una specifica branca della Letteratura o un percorso affine.

Quali professioni può svolgere il laureato in Lettere

Il laureato in Lettere può svolgere numerose professioni, tra cui:

Addetto stampa : l’addetto stampa svolge un compito molto importante all’interno delle realtà aziendali, in quanto deve relazionarsi con il pubblico e i media, occupandosi della gestione di campagne informative, conferenze stampa e via dicendo;

: l’addetto stampa svolge un compito molto importante all’interno delle realtà aziendali, in quanto deve relazionarsi con il pubblico e i media, occupandosi della gestione di campagne informative, conferenze stampa e via dicendo; Giornalista o pubblicista : il giornalista si occupa della redazione di articoli, interviste e reportage su giornali e quotidiani, sia online sia cartacei;

: il giornalista si occupa della redazione di articoli, interviste e reportage su giornali e quotidiani, sia online sia cartacei; Web writer : questa figura professionale si dedica alla creazione di contenuti testuali informativi o pubblicitari per il web;

: questa figura professionale si dedica alla creazione di contenuti testuali informativi o pubblicitari per il web; HR specialist : l’HR Specialist si occupa principalmente della gestione del personale all’interno di aziende pubbliche o private;

: l’HR Specialist si occupa principalmente della gestione del personale all’interno di aziende pubbliche o private; Organizzatore di eventi: chi ha conseguito la laurea in Lettere e ha spiccate doti sociali e organizzative, può diventare organizzatore di eventi;

chi ha conseguito la laurea in Lettere e ha spiccate doti sociali e organizzative, può diventare organizzatore di eventi; Operatore museale: questo professionista si occupa della valorizzazione dei Beni presenti nei contesti museali, nonché dalla creazione di percorsi espositivi.

Tra le altre professioni che può svolgere un laureato in Lettere rientrano il tecnico di biblioteca, l’archivista, il copywriter e, in generale, tutte quelle professioni che richiedono un buon livello culturale, un ottimo uso della lingua italiana, nonché capacità logiche e organizzative.

Cosa può insegnare un laureato in Lettere

La laurea triennale in Lettere non permette di accedere direttamente all’insegnamento, a meno che non si scelga di dare lezioni private.

Chi desidera diventare insegnante di scuola, deve proseguire gli studi e conseguire una laurea magistrale che gli permetta di accedere alla classe di concorso di suo interesse.

Una volta conseguita la laurea magistrale, il neo-laureato potrà insegnare Storia, Geografia, Letteratura, Grammatica italiana oppure altre materie presso scuole medie inferiori e superiori, nonché istituti tecnici e professionali.