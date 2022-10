Tutti amano fare il bucato, soprattutto alla fine di una giornata intensa, per riportare ordine nelle proprie vite. Anche per questo motivo, una lavatrice funzionante è indispensabile in ogni casa o appartamento. L’altro motivo, ovviamente, è la praticità di potersi occupare in autonomia del proprio bucato comodamente a casa propria, senza dover chiedere aiuto in una lavanderia.

Immaginate, dunque, di dover avere a che fare con una lavatrice guasta, che non lava bene il vostro bucato, che perde acqua o che presenta altri problemi. Sarebbe certamente un’esperienza stressante, da augurarsi di risolvere il prima possibile. Risolvere questo tipo di problema non è assolutamente complicato, soprattutto se si decide di rivolgersi ad un centro di assistenza elettrodomestici Torino, all’interno del quale un tecnico specializzato in questo settore sarà in grado di trovare la soluzione ad ogni eventuale malfunzionamento o guasto.

Nei paragrafi successivi, vedremo insieme che cosa causa il malfunzionamento di una lavatrice e con quali riparazioni si può procedere in questi casi.

Che cosa causa il malfunzionamento di una lavatrice

Come abbiamo detto, la lavatrice è un elettrodomestico essenziale in qualsiasi casa. Tuttavia, può capitare che, a causa di diversi fattori, il suo funzionamento venga interrotto. I principali motivi che possono causare questo problema sono i seguenti.

Un guasto all’elettricità: se l’alimentazione elettrica viene interrotta o ridotta, anche la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente. In questi casi è importante verificare se ci sono altri elettrodomestici nella stessa zona che non funzionano e se si tratta di un problema generale dell’impianto elettrico.

Un problema alla pompa di scarico: la pompa di scarico della lavatrice è responsabile della rimozione dell’acqua dalla lavatrice stessa. Nel caso in cui fosse difettosa, potrebbe impedire il corretto funzionamento della macchina. Per verificare se questo è il caso, si può staccare la spina della macchina, aprire il pannello frontale e controllare se la pompa di scarico è ostruita.

Un intasamento del filtro dell’acqua: questo accade quando l’acqua non entra nel tubo o nella vaschetta. Per risolvere questo problema è necessario pulire bene e approfonditamente il filtro.

Questi sono ovviamente solo alcuni esempi di malfunzionamenti della lavatrice: le cause possono essere molteplici e diverse da queste. Vediamo come si può riparare a questi guasti.

Come riparare una lavatrice non funzionante

Nel paragrafo precedente, abbiamo visto solamente alcune delle cause dei guasti e dei malfunzionamenti che spesso una lavatrice può presentare.

In realtà, potrebbe tranquillamente esistere un problema per ogni componente della lavatrice: il cestello, il motore, la pompa, le guarnizioni, i filtri e così via. Per esempio, se il cestello della lavatrice è ostruito, può provocare il blocco del motore o della pompa; se le guarnizioni sono danneggiate, potrebbero svilupparsi perdite d’acqua.

Potremmo continuare così all’infinito, ma la lezione da imparare è una sola: bisogna contattare un esperto in materia di elettrodomestici, che indaghi la natura del guasto e che trovi la soluzione più adatta, che può coincidere con una semplice riparazione del pezzo guasto o con una sostituzione, quando il pezzo guasto non può essere più riparato.

Conclusione

In conclusione, dobbiamo dire che è importante assicurarsi che la propria lavatrice funzioni bene per evitare che i vestiti si rovinino o che gli eventuali guasti della lavatrice stessa possano peggiorare.

Se si notano eventuali problemi, è importante agire subito e tempestivamente per risolverli. Come? Rivolgendosi ad esperti del settore, che si occupano della riparazione di elettrodomestici, tra cui ovviamente la lavatrice. Questo esperto del settore, che sarà un tecnico addetto alle riparazioni, capirà come agire, su quali componenti lavorare e se procedere con la riparazione del pezzo non funzionante o con la sua definitiva sostituzione, facendo tornare la lavatrice come nuova.