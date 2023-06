Oltre alle previsioni sottostanti per la materia prima fisica e alle dinamiche dell’offerta e della domanda globali, le attività pianificate dagli operatori hanno anche un impatto significativo sul prezzo del petrolio greggio. I day trader capitalizzano la volatilità in corso del prezzo del petrolio per aumentare i loro profitti.

Invece di determinare il valore “effettivo” del greggio, il day trading del petrolio greggio riguarda più le previsioni sulle variazioni dei prezzi a breve termine. I day trader possono trarre profitto dall’aumento o dalla diminuzione dei prezzi del petrolio combinando contratti lunghi e corti.

I commercianti svolgono questa attività senza mai toccare il petrolio greggio. Invece, il conto di trading riflette i guadagni o le perdite e si conducono tutte le operazioni di trading elettronicamente. I contratti futures e i fondi negoziati in borsa sono i due titoli più frequentemente utilizzati per farlo (ETF). Su Granimator, puoi analizzare rapidamente come funzionano le tendenze del mercato. Ecco come funziona un day trader.

Scambi di futures

Un contratto futures è un impegno a comprare o vendere una particolare merce, come grano, oro o petrolio greggio, a un prezzo predeterminato in futuro. I commercianti di giorno non hanno alcun desiderio di acquistare quei beni. Per definizione, i day trader finiscono tutte le posizioni aperte ogni giorno. Ogni operazione realizza un profitto o una perdita in base al prezzo al quale ha inizialmente acquistato o venduto il contratto e al prezzo al quale lo ha successivamente venduto o acquistato per chiudere l’operazione.

Le persone possono negoziare futures sul petrolio greggio sulla borsa NYMEX gestita da CME Group negli Stati Uniti. È possibile acquistare e vendere due tipi di petrolio greggio, ciascuno con un contratto unico. I contratti commerciali E-mini variano in incrementi di $0,025 su uno scambio, mentre il prezzo CL si muove in incrementi di $0,01. “Zecche” sono il nome di queste divisioni. È possibile calcolare il profitto o la perdita contando le zecche durante l’acquisto o la vendita di un contratto futures.

ETF per il Day Trading Crude

Un fondo che negozia in borsa, come lo United States Oil Fund, è un’altra opzione per il day trading di greggio (USO). Questo metodo può essere più semplice da capire per i principianti perché possono scambiare le variazioni del prezzo del petrolio greggio usando il loro conto di trading azionario presumibilmente già esistente. I valori degli ETF sul petrolio naturale tengono conto dei movimenti percentuali giornalieri dei prezzi.

Sebbene sia possibile negoziare singole azioni, di solito si scambiano ETF (come azioni) in lotti di 100 azioni. Se il prezzo cambia di un centesimo e possiedi 100 azioni, il tuo profitto o perdita è di un dollaro. I trader di opzioni non possono negoziare singole azioni poiché i contratti di opzione di solito coprono almeno 100 azioni del titolo sottostante.

Importi minimi di trading per gli ETF

Secondo la legge americana, i “trader di pattern day” di azioni ed ETF devono mantenere saldi nei loro conti di margine di almeno $25.000.

Un trader pattern-day apre e chiude posizioni nello stesso giorno almeno quattro volte alla settimana. Oltre a ciò, specifici broker possono imporre ulteriori restrizioni, ma devi avere almeno $25.000 per iniziare seriamente a fare trading giornaliero. Oltre a ciò, i requisiti patrimoniali per il day trading di un ETF sul petrolio greggio dipendono dal prezzo dell’ETF, dalla dimensione della posizione e dal fatto che si stia impiegando la leva finanziaria (utilizzando denaro preso in prestito).

Trading di petrolio greggio: un mercato volatile

Tieni presente che il mercato del petrolio a volte potrebbe essere instabile. Il mercato petrolifero ha raggiunto minimi record nell’aprile 2020. Per fare un confronto, il 14 aprile 2020, l’ETF petrolifero USO è stato venduto per circa $4,66. Due settimane dopo, il 28 aprile 2020, USO ha completato un frazionamento azionario inverso 1 su 8 alla chiusura delle attività, aumentando il valore patrimoniale netto per azione riducendo il numero di azioni in circolazione. L’USO ha chiuso a $18,86 per azione il 1° maggio 2020, la chiusura del mercato.

Prima di investire nel petrolio, o in qualsiasi fondo specifico del settore, fai attenzione e valuta attentamente tutti i rischi poiché c’è una bassa domanda di petrolio, ed è improbabile che i prezzi tornino dove erano nel 2019.