Quando la maggior parte degli italiani accendono il televisore, si aspettano di vedere una cosa soltanto: i talent show. Cosa sono, quali sono e perché hanno tutta questa presa?

Cosa sono i talent show

Un talent show è (questa sarebbe la definizione da vocabolario) un evento in cui i partecipanti eseguono delle performance artistiche, nell’ambito del canto, della danza, delle acrobazie, della recitazione, della musica, delle arti marziali, del suonare certi strumenti molto particolari o di altre attività, in ogni caso fuori dal comune, per mostrare delle abilità che non rientrano nella norma (ossia nell’insieme delle competenze base di qualsiasi essere umano istruito) per ricevere in cambio un premio, un trofeo o un un qualche tipo di riconoscimento.

Molti talent show sono spettacoli (e quindi delle “messinscene”) piuttosto che concorsi veri e propri, ma alcuni sono reali, e assegnano premi ai loro partecipanti.

In tempi recenti, i talent show sono diventati Idol, Got Talent e X Factor. Questi programmi sono stati fondamentali per catapultare alcuni artisti dilettanti verso l’Olimpo delle celebrità e delle carriere di successo.

I talent show più importanti in Italia

Gli italiani hanno un rapporto molto speciale con i talent show. Adoriamo vedere gente di ogni tipo che si esibisce mostrando performance di ogni tipo di arte. Esistono delle ragioni molto particolari che ci spingono a stare tutte le sere incollati allo schermo, per un sottogenere di reality televisivo con grande successo di pubblico. Per fare qualche esempio di programmi tv di genere talent show: i più famosi sono X Factor, Amici e Tú sí que vales.

Ora, però, vediamo quali sono i più famosi e apprezzati talent show in Italia.

Amici di Maria De Filippi

Condotto da Maria De Filippi, Amici è un talent show che mostra le prestazioni sceniche degli studenti di una scuola di musica, canto e ballo (danza classica e moderna).

Il programma va attualmente in onda su Canale 5 il sabato alle 14:10, ma può essere seguito anche in diretta su Mediaset Play.

X Factor

Da molti anni questo programma è un punto di riferimento per i talent show legati alla musica. I primi anni, e cioè dal 2008 in poi, andava in onda su Rai2 ed aveva successo grazie allo spessore di personaggi come Simona Ventura e Mara Maionchi e anche per merito di un grande musicista, genio e sregolatezza e che continua a fare parlare di se, e cioè Morgan.

Da qualche anno viene trasmesso da Sky ed ha continuato ad avere successo, anche se in termini di ascolti le cose sono cambiate perché va in onda su una tv a pagamento e non generalista. I giudici e musicisti che si sono alternati sono in questi anni sono tantissimi e vanno da Elio, Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e tanti altri e hanno contribuito all’esplosione di tanti cantanti di alto livello tra i quali ricordiamo Noemi, Marco Mengoni, Anastasio.

Tú sí que vales

Questo talent show è in onda ormai da quasi sei anni su Canale 5, viene registrato a Roma ed è stato progettato prendendo spunto da un omonimo programma spagnolo andato in onda dal 2008 al 20013.

Nel nostro paese ha avuto successo grazie al lavoro di Maria De Filippi, che lo ha ideato, e alla bravura e alla professionalità di altri conduttori quali Gerry Scotti e Rudy Zerbi. La formula è molto semplice: i concorrenti si presentano per fare vedere il loro talento in varie discipline e vengono valutati sia da una giuria composta da personaggi televisivi famosi come per esempio Teo Mammucari e altri, che formano la giuria popolare e sia dal pubblico da casa che utilizzerà il telecomando.

Fonte immagine di copertina: Enciclopedica