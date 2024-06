Le qualità che deve avere un lettino in un centro estetico

Quando ci si concede una coccola o un trattamento speciale in un salone di bellezza o un centro estetico, è importante che ogni elemento dell’ambiente e dell’atmosfera porti una sensazione di comfort e relax. Il titolare del centro, per fidelizzare i propri clienti, deve eseguire i propri trattamenti al meglio ma anche farli stare bene. Per questo un lettino da estetista deve essere comodo, stabile e perfettamente pulito, in modo da assicurare un’esperienza piacevole.

Sul mercato ci sono aziende che si occupano della fornitura di arredi e strumenti per centri estetici. Visita il sito di Lemi per scoprire i prodotti di alta qualità e sicurezza testata che il brand propone ai propri clienti.

La scelta di attrezzatura di qualità migliora l’esperienza del cliente ma aiuta anche il lavoro dell’operatore. Quali sono le caratteristiche che un lettino da centro estetico deve possedere per essere la scelta giusta?

Stabilità

Sembra scontato, ma il cliente deve sentirsi perfettamente al sicuro, qualunque sia il suo peso. La struttura e l’architettura del lettino devono essere robuste, solide e ben ancorate a terra.

Meglio prediligere materiali come l’acciaio e il legno massello. C’è chi sceglie l’alluminio, che è più leggero, o la plastica rinforzata, ma sono meno resistenti.

Comfort

Il comfort è una caratteristica fondamentale del lettino da estetista. La soluzione migliore è proporre un’imbottitura che non sia troppo rigida e neanche troppo morbida, dove si possa sprofondare, o che rischi di deformarsi.

Tra le possibili imbottiture, la schiuma ad alta densità che non perde la sua forma e dà supporto senza far affondare il corpo, oppure la schiuma memory foam, che si adatta alle forme del corpo, ma è più costosa.

Capacità di regolarsi

Il lettino deve essere in grado di alzarsi, abbassarsi, inclinarsi a seconda delle esigenze del trattamento e della comodità del cliente. La possibilità di posizionare lo schienale permette di passare velocemente da un trattamento all’altro.

È fondamentale che il cliente non si senta scomodo, a disagio, o adotti posizioni innaturali e dolorose per la schiena.

Funzioni aggiuntive

Alcuni hanno anche dei plus che non sono fondamentali ma risultano molto utili e apprezzati, come ad esempio la capacità di riscaldarsi oppure sezioni rimovibili o cuscini.

Alcuni offrono funzioni vibranti o massaggianti, un poggiatesta regolabile o sezioni modulabili a seconda del trattamento.

Design

Anche l’occhio vuole la sua parte. Vedere un lettino dalle linee moderne, dal design allettante, magari in colori diversi dal solito o classici come beige, panna, sabbia, migliora l’esperienza in un centro estetico.

A colpire sono anche le funzioni digitali, come il display per regolarlo, e la scelta di materiali ecosostenibili.

Mobilità e accessibilità

Spesso in un centro estetico si ha la necessità di spostarsi tra una saletta e l’altra o attraverso i corridoi. Le rotelle bloccabili aiutano il lettino a muoversi o a fermarsi senza creare disagi al cliente.

Inoltre, cosa molto importante, deve essere accessibile a ogni cliente, anche alle persone con mobilità ridotta. È fondamentale predisporre soluzioni per venire incontro a ogni condizione o esigenza.