Fare sport rappresenta uno dei fattori più importanti nella vita di tantissime persone, è impossibile affermare il contrario. Dalle donne agli uomini, di ogni età e fisicità, al di là del fatto di praticarlo in maniera agonistica o dilettantistica.

Infatti per la maggior parte degli individui fare sport non significa competere o crearsi una professione e guadagnare, ma rappresenta un modo sano per sentirsi in forma fisicamente e mentalmente. Per praticarlo nel migliore dei modi però c è bisogno di avere le giuste conoscenze, il giusto abbigliamento e anche gli strumenti idonei.

Fare sport con gli orologi sportivi

In questo articolo in particolare andremo ad analizzare in maniera approfondita tutti i vantaggi e i benefici di acquistare gli orologi sportivi e nello specifico gli smartwatch, che negli ultimi anni hanno conquistato una grossa fetta di mercato e si prevede che nel futuro questo trend continuerà a lungo.

Questa previsione si basa sul fatto che i prezzi sono abbastanza diminuiti, aspetto importante in questo periodo storico, e per l’uscita di tantissimi modelli che sono interessanti per uno sportivo dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Il primo modello di Apple Watch è uscito ormai tanti anni fa e le cose si sono evolute in maniera molto veloce.

L’interesse è molto alto verso gli orologi sportivi anche per esempio da parte di chi fa fitness: molto apprezzati da tante persone sono gli orologi fitness di Polar. Questi ultimi sono amati per la grande qualità, l’interessante design e le tante funzionalità.

Ma ora torniamo agli smartwatch e andiamo a svelare i tanti vantaggi che offrono agli sportivi.

Smartwatch: quali sono i vantaggi?

Teniamo presente innanzitutto che gli smartwatch hanno avuto un gran successo fin da quando sono nati, perché funzionano quasi come una vera estensione al polso del proprio smartphone.

Permettono a una persona di utilizzare le mappe, di gestire tante notifiche e con i modelli più costosi e funzionali si possono addirittura ricevere e fare telefonate direttamente al polso. In particolare gli smartwatch sono molto utili per gli sportivi e per vari motivi:

Monitoraggio del battito cardiaco

Tutti i modelli dello smartwatch hanno tra le tantissime funzionalità un sensore di frequenza del battito cardiaco,riesce a conteggiare in maniera puntuale i battiti attraverso lo sfruttamento dei led e si trova nella parte posteriore del quadrante e cioè quella che è a contatto con il polso.

Grazie al monitoraggio del battito cardiaco garantito da uno smartwatch è possibile per uno sportivo durante il suo allenamento controllare appunto il proprio RPM. Soprattutto permette di valutare e comprendere il tipo di lavoro che si sta effettuando: se si stanno bruciando grassi, facendo quindi un allenamento aerobico oppure anaerobico. In sintesi possiamo dire che uno smartwatch è quasi come un vero e proprio cardiofrequenzimetro da polso.

Monitoraggio delle sessioni di allenamento

Una delle funzioni di uno smartwatch che è decisamente tra le più importanti per uno sportivo è quella che permette di gestire e monitorare la sua sessione di allenamento. In base al tipo di modello si potrà scegliere tra nuoto, camminata,corsa e tanto altro: attraverso l’app di gestione del proprio smartphone sarà possibile consultare tanti dati e andare a verificare cosi i progressi o gli eventuali peggioramenti che emergono alla fine dell’allenamento.

Quando parliamo di dati ci riferiamo ai più importanti e cioè la distanza che si è percorsa, la velocità e il ritmo che si sono seguiti, le calorie bruciate: essi verranno elaborati attraverso gli storici e i grafici. Nei modelli più costosi esiste anche una funzionalità che permette allo sportivo di personalizzare il suo allenamento.

Fare sport tra call e musica

Gestire i messaggi e le chiamate durante l’allenamento

Altra funzione molto amata di uno smartwatch è quella che consente a chi lo indossa di gestire direttamente nel polso tutte le notifiche che arrivano dal suo smartphone: infatti attraverso al collegamento bluetooth potrà rispondere ai messaggi oltre che a leggerli e a controllare tutto quello che riguarda le varie app come Facebook, Messenger, Instagram e tanto altro.

Ascoltare musica

Chi acquisterà uno smartwatch potrà ascoltare musica quando si allena sempre, grazie al collegamento bluetooth. In alcuni casi addirittura avrà a disposizione una memoria dove salvare le sue canzoni preferite.

