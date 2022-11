Un ritorno alla natura

Sempre più comune è, in questi anni, veder sorgere rapidamente e ovunque una serie di aree verdi, solitamente dedicate al riposo o allo svago, a camminate o anche attrezzate con sedute e altri accessori simili. La maggior parte di queste aree poi, almeno da un decennio a questa parte, sono realizzate con l’utilizzo di erba sintetica, di genere vario e diverso a seconda delle casistiche.

In un certo senso è come se, dopo la cementificazione compulsiva che ha caratterizzato l’intero XX secolo, l’umanità stesse in qualche modo avvertendo il bisogno, magari senza neanche accorgersene, di rivolgersi nuovamente alla natura da cui ha origine, di ritornare a circondarsi di quel verde che ne ha caratterizzato la gioventù e accompagnato la crescita.

Il fascino del sempreverde

Che sia o meno così, è comunque innegabile l’esplosione sul mercato dei manti di erba sintetica, con la naturale conseguenza di una sempre più acuta specializzazione e di un attento studio circa le possibili applicazioni, le condizioni ottimali per ogni diversa tipologia di manto e le possibili migliorie da perseguire in questo campo.

Al punto in cui siamo l’erba sintetica è ormai praticamente indistinguibile alla vista da quella naturale: per accorgerci che un prato sia composto da materiale sintetico, a parte alcune ovvie casistiche, dovremmo avvicinarci e toccarlo. A questo si aggiungono poi tutta una serie di vantaggi rispetto a un manto naturale, dalla manutenzione alla resistenza, dalla durabilità alla sicurezza, e così via.

Ebbene, se anche voi siete attratti dall’idea di colorare la vostra vita con un po’ di verde e dedicarvi un luogo in cui potervi rilassare ed entrare in contatto più autentico con voi stessi e il mondo che vi circonda, ecco i migliori prati in erba sintetica.

Il sistema Gold

La passione e l’expertise di Giardiniinerbasintetica.it, azienda leader del settore in Italia, mettono a nostra disposizione il sistema Gold, che garantisce un prato soffice e verosimile, il cui effetto naturale è conferito da un fitto intreccio composto da filamenti in diverse tonalità di verde, impreziosito da striature bionde che richiamano un rigoglioso prato estivo.

Questo sistema, adatto a bambini/animali e disponibile in diverse altezze, non necessita di manutenzione e si adatta a diverse applicazioni, garantendo al contempo una buona durata e una buona resa estetica.

Grazie alla praticità dell’installazione e al buon rapporto qualità/prezzo, il Gold è il manto più comunemente utilizzato come erba sintetica da decoro.

Il sistema Luxury

Il sistema Luxury è invece il più prestigioso. Il manto, composto da un filato rinforzato, è molto resistente al calpestio e assai stabile, in quanto figlio dei manti dedicati all’impiantistica sportiva, particolarmente adatto alla presenza di animali, igienico e di facile pulizia; prevede inoltre un intaso tramite materiali naturali certificati.

L’aspetto molto simile a un manto naturale è conferito da un filato bicolore, estremamente soffice e piacevole al tatto, che rende Luxury la soluzione ideale per chi vuole il massimo dal proprio spazio verde, che potrà essere poi ulteriormente arricchito da accessori dedicati.