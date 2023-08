La roulette è l’intrattenimento prediletto sia dai giocatori d’azzardo che dagli astuti matematici. Questo gioco popolare ha visto la luce nel XVII secolo grazie a Blaise Pascal. Nel 2023, molti amanti dell’emozione preferiscono scommettere sulla ruota con 36 (37) settori di colore rosso e nero nei casinò online.

Le varianti della roulette

I casinò online italiani con licenza offrono ai visitatori un’ampia varietà di versioni di questo gioco d’azzardo – Mini Roulette, Lightning Roulette, senza lo zero, con jackpot progressivo, ecc.

Le varianti più comuni della roulette sono:

Roulette americana. Sulla ruota sono presenti due zeri https://miglioricasinoonlineaams.com/winspark. Durante il gioco, è possibile effettuare 11 tipi principali di puntate. Al gruppo delle puntate interne si aggiunge la scommessa su 5 numeri. Il vantaggio del casinò in questo gioco è del 5,26%.

Roulette europea. Sulla ruota è presente un solo zero. Il giocatore può effettuare puntate come Big Series, Series 5/8, Orphans, Neighbours. Il vantaggio del casinò in questo caso è del 2,7%.

Roulette francese. Anche in questo caso è presente un solo zero sulla ruota. In questo gioco d’azzardo esistono 10 tipi principali di puntate. Il vantaggio del casinò nei confronti del giocatore è del 2,7%.

I migliori casinò virtuali offrono ai visitatori la possibilità di scommettere denaro reale o di testare la Roulette in modalità demo.

I popolari giochi d’azzardo nei casinò online

Molti noti sviluppatori di software per le piattaforme di gioco hanno creato diverse versioni di questo gioco basato sul caso. Nei casinò italiani è possibile trovare titoli di Evoplay, Playtech, Microgaming, NetEnt, Real Dealer Studios, Games Global, ecc.

I giochi d’azzardo più popolari includono:

European Roulette. Questa versione di Evoplay è stata lanciata nel 2018, ha un RTP del 97,3%, un design classico e una modalità di prova https://miglioricasinoonlineaams.com/. Il massimo coefficiente di vincita è di x35. Il gioco è basato sulla tecnologia HTML5 e ha una versione mobile. Sapphire Roulette. Questo gioco di Microgaming è stato creato nel 2019, ha un RTP del 97,3%, un design bello e elegante. Il gioco si basa sulle tecnologie JS e HTML5, il che consente di giocare su dispositivi mobili. American Roulette. Questo gioco di NetEnt è stato presentato ai giocatori nel 2014. L’app ha una piattaforma per smartphone, un RTP del 94,74%, un menu comodo e una grafica nitida. Il massimo coefficiente di vincita è di x35.

Le vincite dei giocatori nei giochi d’azzardo dipendono non solo dalla fortuna. La volatilità, la percentuale di restituzione, il produttore del simulatore e l’operatore del casinò online giocano un ruolo cruciale nel guadagnare premi in denaro. Nella scelta delle slot machine per scommettere denaro reale, è necessario valutare attentamente tutti gli aspetti positivi e negativi.

Casinò live e roulette in Italia

Il XXI secolo ha dato ai giocatori la possibilità di sperimentare l’atmosfera di Las Vegas senza uscire di casa. Il casinò live è il luogo ideale per ottenere emozioni variegate. Molti club d’azzardo offrono ai visitatori la roulette con croupier dal vivo. Il gioco in diretta aiuta a ottenere un’esperienza straordinaria e vincite reali. Nei casinò live non c’è la modalità demo, le scommesse sono fatte con denaro reale. La Roulette con croupier professionisti si svolge in sale attrezzate con scanner, telecamere, software, tavoli e accessori da gioco.

I croupier dal vivo si occupano del divertimento dei clienti. Il software controlla le scommesse e i pagamenti delle vincite. Il personale tecnico garantisce il funzionamento senza intoppi dell’attrezzatura. I partecipanti al gioco si godono la sessione.

Come scegliere la variante della roulette?

I casinò online offrono ai visitatori decine di varianti di giochi d’azzardo. Dovrete scegliere una variante tra titoli simili di diversi produttori per scommettere denaro reale. Quando si sceglie una slot machine, è importante considerare:

Il design e l’accompagnamento sonoro;

La puntata minima;

La puntata massima;

Il numero massimo di puntate identiche.

In alcune slot machine, non ci sono informazioni su determinati parametri del gioco. È possibile ottenere informazioni utili sperimentando il gioco in modalità demo. Per trovare il divertimento ideale, l’utente potrebbe dover impiegare del tempo, quindi sarà necessario avere pazienza.

Lotta contro la ludopatia

La roulette online è una grande opportunità per vincere premi in denaro e divertirsi. I giochi d’azzardo spesso possono portare alla ludopatia.

Ogni amante dell’emozione deve tenerne conto. Nei casinò online con licenza, ai visitatori vengono forniti strumenti per il gioco responsabile, come l’auto-esclusione, il controllo del tempo di gioco, i limiti di deposito, il time-out, ecc.

Ogni giocatore deve controllare la propria condizione autonomamente. In caso di sintomi di dipendenza da gioco, è consigliabile sottoporsi a un test per la ludopatia o chiedere aiuto sul sito http://www.gamblersanonymous.org. Le consulenze sono offerte a tutti i visitatori senza eccezione. Chiunque chieda aiuto è garantito di ricevere assistenza e riservatezza.