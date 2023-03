Come fare una bomboniera all’olio di oliva

La cresima è uno dei sette sacramenti della Chiesa cattolica e rappresenta uno dei momenti più importanti nella vita di un cristiano, rito di iniziazione insieme al battesimo e all’eucaristia.

Il periodo delle cresime coincide spesso con la primavera, in particolar modo nei mesi di aprile e maggio. La celebrazione del sacramento è anche occasione per poter stare con parenti e amici stretti, così da festeggiare insieme la discesa dello Spirito Santo sul cresimato. E come ogni evento che merita di essere ricordato, non possono mancare le bomboniere, piccoli doni che vengono solitamente offerti agli invitati per ringraziarli della loro presenza.

Come scegliere le bomboniere

Nella fase organizzativa dell’evento è bene partire con anticipo. Stabilita la data della cresima, è opportuno stilare una lista degli invitati così da capire il numero delle bomboniere da dover preparare.

Le bomboniere per cresime possono essere di vario tipo, formato e prezzo, a seconda dello stile e del tema dell’evento, del budget disponibile e dei gusti dei destinatari. Possono essere confezionate con oggetti decorativi, tra cui portafoto, candele, segnaposto o oggetti di design.

Ad oggi, però, le bomboniere gastronomiche sono le favorite. Consistono in prelibatezze ed eccellenze gastronomiche come cioccolatini, biscotti, marmellate, confetture, liquori, olio extravergine di oliva e altre specialità alimentari, confezionate in modo elegante e decorativo. Soprattutto l’olio extravergine di oliva nel 2022 ha registrato il boom di preferenze non solo per le cresime, ma anche per altri tipi di celebrazioni come battesimi, matrimoni e feste di laurea. La particolarità e unicità di questa tipologia di bomboniere sta nel poterle creare a proprio gusto e piacimento in tutto e per tutto. Possono variare per formato, contenuto, materiali e decorazioni. Il loro successo è da ricercare nella classe, nella qualità e nell’utilità di tali doni, al contrario delle classiche bomboniere composte da confetti e piccoli oggetti soprammobili.

Come fare una bomboniera all’olio di oliva

Una volta decisa la bomboniera che si donerà ai propri ospiti, arriva il momento di scegliere se procedere con la composizione per conto proprio o rivolgersi a un esperto del settore che si occuperà in toto della realizzazione della bomboniera. Qualsiasi sia la scelta, gli step da tenere in considerazione sono sostanzialmente cinque.

Il primo passo consiste nella scelta dell’olio di oliva che deve preferibilmente essere di alta qualità, proveniente da una produzione locale, biologico e a denominazione protetta.

Selezionato il protagonista indiscusso della bomboniera, bisognerà passare alla scelta del packaging. Per l’olio, le confezioni più utilizzate sono orci in terracotta, piccole bottigliette in vetro di design o lattine di latta. L’una o l’altra confezione dipenderà dal gusto personale, ma in particolar modo dallo stile e dal tema dell’evento. Un consiglio è di non versare l’olio nella confezione prescelta ma lasciarlo nella bottiglietta originale ben sigillata. Alcuni contenitori potrebbero non adattarsi alla conservazione e al trasporto dell’olio, ma ideate esclusivamente come oliere da tavola da riempire sul momento.

Il terzo punto prevede l’etichettatura della bottiglie di olio. È bene indicare il nome del produttore, il nome del prodotto, i valori nutrizionali, il contenuto e la data di scadenza. In aggiunta, si può pensare di etichettare o decorare le oliere in maniera particolare, con loghi, messaggi di ringraziamento, nome del festeggiato o della festeggiata e data della celebrazione.

Come mettere insieme tutti questi elementi? Un piccolo cestino con all’interno olio e oliera, guarnito con fiori secchi e nastri, oppure mettere il tutto dentro a scatole di cartone decorate a piacimento e comode da trasportare. Qualsiasi sia la scelta, anche in questo caso è necessario pensare allo stile e il tema dell’evento.

Non rimane che la consegna delle bomboniere a tutti i partecipanti. Per comodità, può essere allestito un tavolo all’uscita del luogo in cui avverrà il rinfresco così da permettere a tutti gli invitati di prendere la propria bomboniera prima di andar via.