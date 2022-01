Riconoscimento come Top del Servizio nella categoria “Robo Advisor” e Sigillo d’Oro quale Campione del Servizio per la categoria “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia”: è il riconoscimento del quale, per il settimo anno consecutivo, Moneyfarm è stata insignita dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Un premio che testimonia chiaramente quanto per la clientela italiana sia importante poter contare su un consulente finanziario personale, che sia però non solo preparato e affidabile, ma anche e soprattutto indipendente e trasparente.

Consulenza finanziaria, cos’è

Ma facciamo un passo indietro: perché questo premio è così importante e cosa significa classificarsi il miglior consulente finanziario indipendente? La consulenza finanziaria è un servizio che ha per oggetto consigli e raccomandazioni relative a operazioni che coinvolgono determinati strumenti finanziari presentati come adatti al cliente o basati sulle sue personali caratteristiche, esigenze e volontà.

Il cliente, cioè, si affida alla figura del consulente finanziario delegando a lui le competenze di ricerca, analisi, comprensione, valutazione e raggiungimento di obiettivi legati alla gestione del suo patrimonio. L’obiettivo primario della consulenza, infatti, è quella di adattare il piano strategico finanziario agli obiettivi reali di chi la richiede.

Il primato di Moneyfarm

La consulenza finanziaria si articola attraverso diverse fasi, come l’analisi iniziale della situazione patrimoniale del cliente, la valutazione con il cliente degli obiettivi, modalità, livello di rischio degli investimenti, l’esecuzione delle operazioni finanziarie richieste e il continuo monitoraggio di queste ultime.

In questo Moneyfarm detiene un primato importante, perché si conferma un ottimo consulente finanziario indipendente: scegliere questo tipo di consulenza significa affidarsi ad una guida stabile e sicura, con cui instaurare un rapporto diretto e trasparente.

Ogni azione è svolta solo ed esclusivamente nell’interesse del cliente, senza alcun conflitto di interesse e soprattutto con l’impegno e la volontà di creare un piano personalizzato adattandolo alle sue esigenze e a una gestione più sicura e utile del capitale. La scelta degli strumenti finanziari da utilizzare e il piano strategico da attuare, infatti, sono propedeutici al raggiungimento degli obiettivi personali di ciascun cliente.