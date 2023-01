Immagine: Wikimedia.org

Aspettavamo con ansia i risultati del ballottaggio in Georgia per tracciare un bilancio definitivo delle elezioni di metà mandato americane e il mese scorso, dicembre, si è aperto proprio con una conferma di quanto già affermato e preventivato in precedenza: la guida del Senato USA è rimasta ancora nelle mani dei democratici, vincenti con Raphael Warnock, che già in virtù del tie-breaking vote di Kamala Harris la possedevano alla Camera. Proviamo a ricostruire insieme le ultime vicende non proprio esaltanti per i repubblicani.

Non è solo una questione di voti

L’8 novembre nessun candidato in Georgia era riuscito a superare la soglia del 50%, costringendo i cittadini del sud del paese a ritornare alle urne un mese dopo. Il democratico Raphael Warnock con il 51% dei voti (1.820,633 voti) vince le elezioni battendo il suo rivale repubblicano, Herschel Walker, che si ferma solo al 49% dei voti (1.721,244 voti).

Questa vittoria è molto più importante di quello che sembra. Walker era un uomo di Trump, scelto personalmente da lui, e questa sconfitta probabilmente rappresenta il primo risultato negativo della scalata che lo porterà alla sua ricandidatura nel 2024, per le elezioni del Presidente degli USA.

Warnock rappresenta una vera novità: afroamericano, un pastore della sua comunità, che viene eletto in uno Stato rappresentato per anni come una delle roccaforti del partito del GOP, anche in virtù del suo governatore, Brian Kemp. Doveroso fare una digressione in merito al governatore: Kemp è un acerrimo nemico di Trump, reo di non averlo sostenuto nella sua battaglia contro l’accusa di frode del voto in Georgia durante le elezioni del presidente del 2020, riconoscendo la vittoria a Biden.

La reazione di Joe Biden

Fonte: Wikimedia Commons

Non è mancata, come giusto che sia, la reazione di Joe Biden che ha subito dopo twittato: “Stasera gli elettori della Georgia hanno difeso la nostra democrazia, rifiutato l’Ultra MAGAismo e, cosa più importante: hanno rimandato un brav’uomo al Senato”.

Ma a questo punto riuscirà Biden a condurre serenamente gli ultimi due anni di mandato? Gli sviluppi futuri, che si preannunciano interessanti, ce lo confermeranno.

Marianna De Rosa