Lo sapevamo già, non è stato difficile immaginare cosa fosse successo. Giulia Tramontano è morta con suo figlio in grembo per mano del compagno violento. Un’altra vittima del sistema patriarcale.

No, quello di Giulia Tramontano non è un caso isolato. Giulia è una vittima, e nell’assordante silenzio istituzionale la sua memoria viene infangata da chi non vuole riconoscere la matrice patriarcale del suo femminicidio, che in quanto tale ha carattere sistemico. Una parte consistente della popolazione italiana ritiene che alla donna (e alle sue scelte) si debba ascrivere la colpa della violenza perpetrata ai suoi danni, una modalità di pensiero che viene alimentata anche dalle testate nazionali più conosciute: “Insegniamo alle ragazze come salvarsi” era il titolo che campeggiava sulla pagina social de La stampa qualche giorno fa, mentre sempre più diffusa è la retorica del not all men, secondo cui non tutti gli uomini sono assassini, quindi nel parlare di violenza sistemica si commetterebbe l’errore di generalizzare. Al di là della differenza sostanziale che esiste tra la generalizzazione e l’analisi di sistema – la prima è un’incapacità di discernere le differenze tra i diversi casi contingenti di un qualsiasi fenomeno, mentre nel secondo caso si tratta di un’analisi che oltrepassa i limiti della contingenza e analizza le strutture e le sovrastrutture che ne costituiscono la base fondante – è opportuno sottolineare come la violenza nei confronti delle donne, sia cis che trans, non si fermi al solo femminicidio. È ovvio, non tutti gli uomini sono, per fortuna, assassini. Ma il femminicidio non è che la punta di un iceberg, l’oppressione patriarcale si manifesta in forme anche meno evidenti: noi donne veniamo oppresse anche quando vediamo minato il diritto ad abortire, quando siamo vittime di stupri e molestie, quando abbiamo paura di camminare per le strade delle nostre città o di tornare a casa, perché ci potrebbe succedere qualcosa, oppure quando siamo costrette al lavoro domestico.

E mentre Giulia Tramontano muore, le istituzioni tacciono e se si esprimono non dicono comunque abbastanza. Anche da parte della sedicente progressista Elly Schlein giusto una nota fredda e insufficiente tramite comunicato. La sinistra istituzionale da tempo non è in grado di fare opposizione, nonostante il cambio di passo nella direzione del più grande partito di centrosinistra d’Italia. Intanto la destra è al governo e al Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità siede una donna, Eugenia Roccella, che ha manifestato più volte la sua avversione nei confronti della comunità LGBTQIA+, dell’aborto e della adozione di bambinз da parte di coppie omogenitoriali. Di certo non ci si può aspettare che da parte del governo attuale venga proposta una legge che introduca l’aggravante del femminicidio, che in ogni caso sarebbe un palliativo rispetto ai danni provocati dal sistema patriarcale nella sua totalità.

La discrepanza tra il Paese reale e la politica istituzionale si avverte più forte quando, come pochi giorni fa, la popolazione esprime il suo sdegno nelle forme che più le sono consone. Al presidio organizzato dal nodo napoletano di Non Una di Meno più di trecento persone si sono raccolte per onorare la memoria di Giulia Tramontano. Il presidio si è spontaneamente trasformato in un corteo, accolto da applausi da parte deз cittadinз del centro storico.

Giulia Imbimbo