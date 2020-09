I gadget pubblicitari personalizzati sono oggetti sempre più indispensabili nell’ambito della promozione aziendale. Se si vuole promuovere un’attività di qualsiasi tipo, la personalizzazione del proprio marchio attraverso la costruzione di oggetti semplici ed utili è un passo fondamentale. Serve dunque conoscere il mercato, per poi compiere delle scelte accurate. Il sito di Maxilia.it, per accuratezza dei dettagli e vastità di offerta, è certamente un buon punto di partenza per entrare in contatto con il mondo dei gadget pubblicitari personalizzati, soprattutto se si tratta di matite personalizzate.

I gadget pubblicitari di Maxilia

I gadget pubblicitari, a maggior ragione se personalizzati, vengono ideati al fine di far notare, riconoscere e ricordare il prodotto e il marchio di un’attività o azienda. Per il loro aspetto bizzarro, colorato e simpatico conquistano in poco tempo la curiosità del cliente. Il valore aggiunto dei gadget pubblicitari, ovvero la possibilità di personalizzazione, è un modo per attirare ancora di più la curiosità del cliente e conquistare la sua stima.

I gadget pubblicitari che si trovano su Maxilia.it rispondono a queste primarie esigenze. Il sito offre infatti l’accesso ad un vasto catalogo di matite personalizzate online, a partire da prezzi molto vantaggiosi. La scelta di buone ed affidabili matite come gadget pubblicitari è assolutamente fondamentale in ambito lavorativo, sopratutto se si svolge un lavoro creativo o di ufficio. Una sorta di via obbligata per qualsiasi azienda che desidera farsi pubblicità attraverso gadget pubblicitari.

Gadget promozionali e personalizzazione

I gadget promozionali di Maxilia sono acquistabili sullo store online del sito, tramite un sistema semplice ed intuitivo, anche per i meno pratici. La prima mossa è quella di scelta del modello, tra le proposte inserite nel catalogo. Dopodiché si passa alla fase di personalizzazione: si carica il logo, si sceglie il font della scritta, il colore della matita, le posizioni di tutti gli elementi e la quantità desiderata.

Una volta terminata la fase più creativa, si dovrà finalizzare l’ordine, ed entro tre giorni lavorativi si riceverà all’indirizzo mail l’ordine configurato. Gli ordini poi non devono essere particolarmente ingenti, si possono ottenere matite con logo personalizzato anche in piccole forniture, basta che la richiesta minima sia di venticinque pezzi.

Con Maxilia, inoltre, per ovviare qualsiasi tipo di dubbio sulla riuscita finale del prodotto si ha anche la possibilità di ricevere un’anteprima digitale della stampa. In questo modo il cliente è sicuro di ritirare gadget pubblicitari in linea con le richieste della commissione. Affidabilità nella realizzazione e qualità del servizio sono quindi cardini dell’intero sistema di personalizzazione di oggetti finalizzati alla promozione aziendale.

Sostenibilità, professionalità e garanzia

Scegliere Maxilia significa andare incontro a sostenibilità, professionalità e garanzia. Tutta l’offerta di gadget pubblicitari, tra cui matite e penne, disponibili sul catalogo online sono completamente costituite da materiale ecologico e sostenibile. L’esigenza è quella di andare incontro a processi di ottimizzazione, rispettando natura e ambiente circostante. I materiali utilizzati per la costruzione e personalizzazione dei gadget pubblicitari sono solo di prima qualità.

Oltre alla sostenibilità e all’affidabilità del materiale, Maxilia offre un alto grado di professionalità. Nel momento della scelta dei gadget pubblicitari più opportuni, ogni cliente ha la possibilità di avvalersi di un supporto specializzato. Lo scopo è quello di consigliare e guidare la selezione del cliente, tendendo conto dei suoi gusti e necessità. Inoltre, Maxilia detiene un parterre di clienti soddisfatti non solo a livello locale, ma internazionale, poiché effettua personalizzazione di matite, come gadget promozionali, in quasi tutto il territorio europeo da diversi anni.

Affidarsi a sostenibilità e alta professionalità è segno di assoluta garanzia, per chi è in cerca di strumenti promozionali. Farsi ricordare ai clienti attraverso oggetti, come gadget pubblicitari, riconosciuti validi a livello universale, è segno di valore. Quel valore aggiunto destinato al prodotto, all’azienda e al brand.

Fonte immagine di copertina: Pixabay