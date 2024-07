Offerte di lavoro a Roma: opportunità aggiornate

Nel nostro Paese gli ultimi rilievi dell’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, mostrano dati occupazionali incoraggianti e questo fa ben sperare per chi è alla ricerca della prima occupazione e per coloro che stanno valutando la possibilità di nuove opportunità lavorative, magari più gratificanti dal punto di vista economico oppure dal punto di vista della qualità di vita, un fattore quest’ultimo sempre più tenuto in considerazione tant’è che esiste uno specifico termine inglese, downshifting, che indica la scelta di una professione meno redditizia, ma meno stressante e più soddisfacente dal punto di vista personale e familiare.

Il buon momento dell’occupazione è ben evidente anche nella nostra Capitale; tant’è che il noto quotidiano Il Sole 24 ore metteva in luce in un suo articolo di fine marzo 2024 il boom di occupati registrato nell’anno precedente (“Record storico di occupati a Roma: +50mila nel 2023”).

Fatto sta che oggi sono molto numerose le ultime offerte di lavoro a Roma e sono in continuo aggiornamento. Scopriamo quindi quali sono le categorie in cui c’è maggiore richiesta nella nostra capitale e quali sono i motivi, anche per chi abita in altre città del Lazio o addirittura di altre regioni, per cercare un lavoro in questa città.

Quali sono le posizioni professionali più ricercate a Roma?

Si deve considerare che Roma è la capitale d’Italia, è una città molto popolosa con un enorme numero di negozi e aziende produttive di locali per la ristorazione. Non si può inoltre trascurare il fatto che è una delle destinazioni turistiche più ricercate al mondo, sia dai visitatori italiani che da quelli stranieri.

Ne consegue che sono molte le opportunità di lavoro e diversi i settori che ricercano figure professionali adeguate.

Fra queste, si ricordano principalmente gli addetti alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e al retail, i commessi, gli addetti alle vendite, le figure professionali del mondo della ristorazione e del catering; il personale per hotel, gli addetti alla logistica e ai trasporti, gli addetti all’amministrazione e alla contabilità e anche, come facilmente prevedibile, gli operatori del settore immobiliare, ma anche gli operai specializzati e quelli generici.

Perché cercare lavoro a Roma?

Perché una persona dovrebbe cercare lavoro a Roma, soprattutto nel caso in cui abiti in un’altra città o addirittura fuori regione?

Le motivazioni sono diverse e la prima che si può citare è che si tratta di una città meravigliosa sotto tutti i punti di vista, storici, artistici e culturali, forte della sua storia millenaria. È inoltre una città cosmopolita e particolarmente accogliente, caratteristica che le deriva anche dalla sua spiccata vocazione turistica.

Per quanto riguarda le opportunità di lavoro, come specificato in precedenza, Roma si trova in una fase estremamente positiva e il trend occupazionale è attualmente in ascesa; inoltre, le offerte di lavoro sono estremamente variegate per quanto riguarda i settori e può quindi venire incontro alle esigenze e alle aspettative di tutti.

Va anche sottolineato il fatto che quella di Roma è una delle province italiane con il reddito medio più alto. A Roma si trova poi una delle più prestigiose università del mondo, La Sapienza, e può quindi risultare un’opzione interessante per una famiglia con figli al seguito in caso di trasferimento per motivi professionali.

Per quanto riguarda il livello di qualità della vita, la classifica annuale stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore la indica al 35esimo posto su 107 province. Può quindi, a buona ragione, essere un’ottima scelta sia per chi vi risiede, sia per coloro che stanno pensando a un trasferimento per ricercare nuovi stimoli e prospettive professionali.