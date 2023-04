In un mondo in cui la tecnologia, internet e i nostri smartphone prendono sempre più il sopravvento e diventano indispensabili, c’è chi ha pensato di utilizzarli per qualcosa che è, letteralmente, di vitale importanza. La Croce Rossa ha infatti ideato un’applicazione, dal nome “Primo Soccorso”, già disponibile sugli store online e accessibile a tutti e tutte, con contenuti disponibili in ben 41 lingue. È importante sottolineare che uno dei principi sui quali si basa la Croce Rossa Italiana è il volontariato: difatti l’app è totalmente gratuita e lo scopo è proprio quello di aiutare, anche se a distanza.

È bene partire dal presupposto che, come sottolineano anche i volontari e le volontarie, l’applicazione non deve sostituire medici, infermieri e operatori sanitari. L’app è pensata per aiutare nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, o nella prevenzione di emergenze. Ma capiamo di cosa si tratta.

L’app si divide in varie sezioni:

Impara , una sezione in cui è possibile studiare i casi di emergenza per quanto riguarda il primo soccorso;

, una sezione in cui è possibile studiare i casi di emergenza per quanto riguarda il primo soccorso; Prepara , un aiuto nel prevenire le emergenze o per farsi trovare pronti in qualsiasi circostanza difficoltosa;

, un aiuto nel prevenire le emergenze o per farsi trovare pronti in qualsiasi circostanza difficoltosa; Emergenza , una sezione che spiega i passi da seguire in casi di estrema urgenza: non manca però come primo consiglio, o meglio esortazione, il chiamare sempre il 118;

, una sezione che spiega i passi da seguire in casi di estrema urgenza: non manca però come primo consiglio, o meglio esortazione, il chiamare sempre il 118; Test, dove è possibile mettere alla prova ciò che si è appresso nella sezione “Impara”, testando le conoscenze.

È chiaro che l’app, di nuovo, non va sostituita agli esperti, ma rappresenta un sostegno in caso di emergenze. Può infatti aiutare in casi di allergie, attacchi d’asma, avvelenamenti, colpi di calore, emorragie, infarti, soffocamenti, traumi cranici; un valido aiuto per muovere i primi passi aspettando i soccorsi.

Può capitare infatti di assistere a una delle situazioni di necessità sopra elencate senza sapere come comportarsi; l’app aiuta quindi a fornire utili indicazioni prima dell’arrivo degli esperti e delle esperte; o ancora, Nella sezione “Prepara” fornisce utili consigli in caso di emergenze naturali come frane, alluvioni, terremoti, siccità, o incidenti stradali ed emergenze in viaggio.

Insomma è una di quelle app “salvavita” che sarebbe bene utilizzare, tra una scrollata ai social e un reel, per essere pronti ad affrontare situazioni di emergenza. Spesso, infatti, i pochi minuti che passano tra il malore e l’arrivo di un ambulanza o l’arrivo in ospedale sono di vitale importanza; spesso in quei pochi minuti si decide l’intera vita, e sono tristemente numerosi i decessi a causa dei ritardi nei soccorsi. A ognuno di noi studiare questioni del genere costa poco, mentre il non farlo potrebbe costare vite.

Ricordiamo, infine, che è sempre possibile “ringraziare” per l’aiuto, aiutando la Croce Rossa attraverso donazioni, in qualsiasi modo e di qualsiasi tipo; le modalità le troviamo anche illustrate nella stessa app di Primo Soccorso.

Mostriamo di seguito l’esempio nel caso di un’emergenza per l’infarto cardiaco. In questo caso, l’app suggerisce i seguenti passi da seguire:

1. Rendersi conto del tipo di malore. L’infarto cardiaco potrebbe essere preceduto da dolori al torace con fatica respiratoria.

2. Chiamare, ovviamente, il 118.

3. Accertarsi che la persona interessata dal malore assuma una posizione comoda, con la schiena appoggiata ad una parete.

4. Rassicurare la persona nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Questo è solo un piccolo esempio; per tutti gli altri casi è consigliabile scaricare e studiare l’applicazione.

Annamaria Biancardi