A cinque anni dalla nascita di Podemos, dopo l’assemblea di confronto tra collettivi a Mollina del 2018, nasce Rebeldía, movimento giovanile legato al partito spagnolo. Nel 2019, l’incontro di Aldeadávila de la Ribera segna il primo passo verso il suo posizionamento tra i movimenti sociali. Un’iniziativa embrionale partì tre anni prima a Madrid con “Marea Joven“, su proposta di Irene Montero, Alberto Rodríguez, Isabel Serra e Miguel Urbán. La discussione sull’organizzazione e lo statuto furono intervallate dai temi legati agli obiettivi strategici: dalla precarietà alle battaglie ecologiste e femministe, dal movimento studentesco alla rivendicazione di un tempo libero dignitoso.

L’esperienza non è nuova in Spagna, dove anche altri partiti associano alla propria azione l’intervento di una giovanile: PP con Nuevas Generaciones, PSOE con Juventudes Socialistas e Izquierda Unida lo stesso; Ciudadanos dispone di una Segreteria.

Los y las jóvenes de @rebeldiajoven se han reunido este fin de semana en Mollina (Málaga) para seguir construyendo una España que mire al futuro. #Rebeldía pic.twitter.com/9E8TAY8wXz — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 4, 2018

Secondo Pablo Iglesias, la partecipazione giovanile gioca un ruolo chiave: ne sono esempi il movimento femminista Non Una di Meno e i movimenti ecologisti come Extinction Rebellion e Fridays for Future, che fanno della comunicazione a mezzo social lo strumento attraverso cui organizzare la mobilitazione a livello globale. L’interesse delle nuove generazioni per le questioni politiche e sociali sposa la rivendicazione di un futuro dignitoso. Per questo motivo, Rebeldía ha i suoi spazi di autonomia per l’elaborazione di analisi politiche che diano impulso alla trasformazione del presente.

L’intervista a Adán Callejo, Responsabile Comunicazione di Rebeldía

Come è nato il progetto di Rebeldía? Qual è la sua struttura?

Rebeldía è nata nel 2018 e si è costituita ufficialmente nel 2019. Nasce da un bisogno nelle vene di spazio, che si è forgiato dopo l’irruzione di Podemos nella scena politica spagnola e nelle sue istituzioni. Gli infiniti richiami elettorali dei primi anni, le lotte interne di Podemos e le tattiche di guerra elettorale hanno ostacolato la possibilità dell’organizzazione di radicarsi nei quartieri e nelle città del Paese, diventando un attore chiave nella sfera comunitaria, come già lo era in quella istituzionale. Così, ci siamo trovati con un partito che era sostenuto elettoralmente dai giovani, ma che non era stato in grado di organizzare i giovani. Un progetto politico, senza militanti organizzati ed emancipati, è condannato al fallimento. Dopo i turbolenti primi anni di avventura politica, alcuni giovani dell’orbita di Podemos e alcuni dei suoi quadri dirigenti hanno deciso che era giunto il momento di articolare un’organizzazione politica giovanile per coloro che si identificavano con la nostra area. È stata un’esigenza.

Empieza el debate del documento político. pic.twitter.com/uUlKz7eVC7 — REBELDIA (@rebeldiajoven) July 20, 2019

I giovani spagnoli hanno pagato le conseguenze della crisi del 2008 con la possibilità di costruire un progetto di vita dignitoso e anche con i primi dati sulle conseguenze socio-economiche della pandemia vediamo che sono stati i più colpiti. Tuttavia, il movimento giovanile in Spagna è completamente frammentato e indebolito. […] È in questo contesto e come risultato di questa analisi che i giovani di Podemos cominciano ad articolare il progetto di Rebeldía, dove, ogni due anni, a partire da un processo assembleare dal basso, si definiscono i documenti politici e organizzativi e si vota un gruppo operativo (incaricato di coordinare i diversi punti di azione militante, prendere le decisioni tattiche dell’organizzazione e segnare la linea politica quando necessario).



Quali sono i temi chiave della vostra azione politica?

Da un lato, l’intervento politico si è rivolto al mondo esterno con l’obiettivo di ampliare e rafforzare il movimento popolare e, dall’altro, la formazione di quadri politici e sociali con l’educazione popolare come metodo di formazione. Questa spina dorsale è strutturata dai diversi fronti di lotta in cui interviene Rebeldía, che, in breve, sono quelli che segnano la direzione del paese che vogliamo costruire, una Repubblica spagnola solidale e plurinazionale. Questi fronti sono: il movimento giovanile repubblicano, la lotta femminista, la lotta ecologica, la difesa dei diritti dei lavoratori, il movimento studentesco, la lotta contro le case da gioco, il tempo libero dignitoso, l’economia sociale e assistenziale, le reti di mutuo sostegno e di solidarietà di vicinato, la lotta per il diritto alla casa, la cultura popolare come elemento di trasformazione e di responsabilizzazione, la difesa dei diritti LGBT+, l’antifascismo e l’antirazzismo.

Cosa pensa Rebeldía del governo spagnolo?

Il governo non è quello che vorremmo, ma la presenza di Podemos nel Consiglio dei ministri è riuscita a conquistare diritti che non sarebbero stati presi in considerazione da un governo guidato soltanto dal PSOE. Abbiamo numerosi esempi, tra cui l’aumento del salario minimo interprofessionale a 950 euro (prima era di 600), l’approvazione del reddito minimo garantito, la regolamentazione del gioco d’azzardo, l’aumento del 22% delle borse di studio universitarie, il divieto di sfratti e tagli alle forniture durante lo stato di allarme, l’estensione dell’ERTE – Regolamentazione temporanea del lavoro – fino al 2021.

Quindi, se teniamo conto che questo è il primo governo di coalizione in 80 anni e che il nostro spazio politico condivide un Consiglio dei ministri (in netta minoranza) con un partito come il PSOE, la cui svolta neoliberale è evidente da decenni, crediamo di avere molte ragioni per essere orgogliosi dei nostri compagni. Tuttavia, sappiamo che avere il governo non significa avere il potere e che le élite economiche, mediatiche e giudiziarie stanno premendo perché Unidas Podemos abbia la minor influenza possibile. Per questo motivo riteniamo che sia una priorità strategica rafforzare e potenziare il movimento popolare, poiché solo spingendo dall’esterno possiamo esercitare pressione e strappare vittorie dall’interno.

Qual è il rapporto con Podemos? Ci sono influenze reciproche, dialogo politico, collaborazione? Podemos partecipa alle vostre riunioni?

Il rapporto è strategico, nella misura in cui comprendiamo di essere due attori fratelli che fanno parte dello stesso spazio politico, condividono principi ideologici e sviluppano l’azione politica sulla base di un orizzonte condiviso. Ci costituiamo come organizzazione autonoma in campo organizzativo e indipendente in campo politico perché vogliamo evitare che la vita interna di entrambe le organizzazioni possa influenzare le decisioni politiche che dobbiamo prendere per raggiungere i nostri obiettivi. Ciò significa che non c’è un legame organico tra Rebeldía e Podemos, il che rende la cooperazione e il dialogo molto più salutare e utile per entrambi, poiché non ci sono possibili lotte interne che possono distrarre la nostra azione politica e militante.

Le richieste di Rebeldía diventano quelle di Podemos?

Podemos è il riferimento politico ed elettorale di Rebeldía e Rebeldía è il riferimento giovanile di Podemos, di questo non c’è dubbio. Tuttavia, Rebeldía è costituita come autonoma nell’organizzazione e indipendente nella politica. Se vogliamo essere un’organizzazione giovanile di riferimento, dobbiamo essere in grado di segnare le nostre posizioni politiche, in questo modo allarghiamo lo spettro e le possibilità del nostro spazio politico, ci forniamo una visione più lunga di quella che forse un partito con presenza parlamentare (e governativa) può permettersi e ci costringiamo ad avere dibattiti politici profondi, il che ci forma e ci dà potere. Condividiamo gli stessi principi ideologici del nostro partito, ma aspiriamo ad affermare le nostre posizioni sulle questioni giovanili, non per una questione di quote, ma per la legittimità che possiamo conquistare sulla base di un buon lavoro politico e militante.

A settembre si è svolta la vostra II Assemblea Generale, anche se in forma virtuale. Qual è il suo ruolo?

Quest’incontro culmina in un intero processo assembleare che inizia in ciascuno dei collettivi di base e si sintetizza in alcuni obiettivi politici condivisi, una strategia e un modo di organizzarci per compierli. Abbiamo lasciato l’Assemblea molto rafforzata, con una presenza in quasi tutte le regioni del Paese, con molti più militanti rispetto all’anno precedente e con un gruppo operativo rinnovato, fresco e impegnato. Ora più che mai il ruolo di Rebeldía è necessario per il nostro Paese. Di fronte alla più grande crisi economica che ci aspetta – che soprattutto noi giovani soffriremo – e alla minaccia dell’estrema destra nel panorama politico, è più che mai necessario organizzare i giovani per (ri)costruire il nostro Paese, con la repubblica solidale e plurinazionale come orizzonte.

Sara C. Santoriello