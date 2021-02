Tagliare e cucire, non in senso di uncinetto, ma riferito al mondo dei video, da qualche anno letteralmente esploso sul web. Tanti si sono improvvisati amatori, magari per rimpolpare le pagine social dei propri profili con filmati interessanti; altri lo fanno invece per lavoro e quindi hanno bisogno di competenze maggiormente professionali.

Montare un video può essere una vera e propria arte che si intreccia con quelle che sono le necessità in base alle quali si opera: l’obiettivo finale può essere ad esempio quello di tagliare per renderlo più leggero o più corto, magari se lo si vuole spedire via mail o via Whatsapp; di accorpare diversi pezzi di filmati così da farne uno solo andando quindi a realizzare un lavoro di montaggio video.

Vediamo allora nel dettaglio come tagliare parti di un video utilizzando un pc, senza doversi necessariamente rivolgere a un servizio professionale che ha ovviamente un costo.

Come tagliare un video

Per tagliare un video o pezzi di video ci si deve affidare a un software. Non è necessario acquistare un programma costoso o particolarmente complesso, di quelli usati dai video editor professionali. Ci si può rivolgere a software per tagliare e montare un video molto efficienti che abbiano costi accessibili.

Un esempio di come tagliare un video sul pc è dato da Movavi, che mette a disposizione tanti strumenti per chi abbia tale esigenza. Come si può vedere dai metodi di Movavi, è sufficiente scaricare il software e installarlo sul proprio pc per iniziare a usarlo in modo piuttosto immediato, andando a soddisfare chi ha bisogno di un risultato più elaborato o chi deve semplicemente ragliare pezzi di video.

Il caso è quello, ad esempio, dei video scaricati da Youtube che contengono pubblicità che si vuole andare ad eliminare; e ancora si pensi a chi, invece, deve eseguire il percorso opposto, quindi caricare un video sul famoso social magari perché attivo come influencer di Youtube (ne avevamo parlato in questo nostro articolo).

Tagliare un video sul proprio pc

Il web e le tecnologie multimediali hanno allargato il campo delle opportunità anche parlando di video editing: oggi si può pensare di tagliare parti di un video, montarle, tagliare un video sul pc anche senza essere un professionista del settore. Basta solo un po’ di passione, dedizione e un minimo di dimestichezza con il mondo dei software.

D’altra parte ci si sta riferendo a un mondo in enorme crescita, quello dei video: secondo i dati forniti dalla analisi ‘Social media in Italia: utenti e tempo di utilizzo’ (fonte), Youtube è il social più utilizzato dagli italiani. A questo può tranquillamente essere aggiunto poi che è cresciuta, di recente, la tendenza a usare altri social di video, come nel caso di Tik Tok; o che Instagram, altro capo saldo nelle abitudini degli internauti, viene ormai impiegato non più soltanto per condividere le foto, ma anche per i video.

In molti cercano informazioni su come tagliare e montare un video; ecco perché è salita l’esigenza di ricorrere a software di video editing per uso professionale e non: perché è aumentata la necessità di caricare video, anche con cadenza quotidiana, all’interno dei propri profili social.