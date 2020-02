Mentre Instagram è diventata la piattaforma per eccellenza per gli influencer, sono stati i guru della bellezza, i compratori con le loro recensori, i comici, i registi per caso e i vlogger di viaggio di YouTube che hanno aperto la strada a questo tipo di professione. Youtube è ancora una piattaforma forte utilizzata da influencer e creatori di contenuti. Adesso forse la situazione è più costruita e strutturata che in passato, la concorrenza inoltre è tanta e agguerrita, ma lo spazio è infinito e basta per tutti quanti.

Le uniche cose necessarie da avere successo sono sostanzialmente due:

Il quid particolare che ci distingue dalla massa e ci rende, oltre che autentici e originali, anche unici (ovviamente ogni persona è di per sé unica, ma i contenuti, nella gran parte dei casi, purtroppo no).

e ci rende, oltre che autentici e originali, anche unici (ovviamente ogni persona è di per sé unica, ma i contenuti, nella gran parte dei casi, purtroppo no). Una buona dose di polvere magica di nome fortuna.

Sì, perché si possono adottare tutte le strategie di marketing del caso (ad esempio metodi concreti ed efficaci che ci insegnano come aumentare le visite su Youtube), ma anche qui, come un’avvincente partita a Poker, per avere davvero un enorme successo ci vuole che il fato sia dalla nostra parte.

Vediamo, allora, dalla parte di chi è stato il fato in questi ultimi tempi per gli influencer ormai più seguiti.

Gli influencer top su YouTube: i 5 più originali e più seguiti al mondo

Questi di seguito sono le persone ossia gli influencer che, sommando tanta genialità a dei loro talenti innati e (come detto prima) a un po’ di buona sorte, hanno conquistato la platea globale costituita dagli utenti della rete. Internet è una grandiosa risorsa e la migliore vetrina in assoluto per chi vuole catturare l’attenzione.

Questi sono gli influencer di YouTube che si sono rivelati essere decisamente i migliori in questo campo.

Gli influencer da milioni di iscritti: PewDiePie

Lo Youtuber svedese, con 103 milioni di iscritti, inizialmente è salito alla ribalta con i video di Let’s Play. In essi giocava ai videogiochi e forniva commenti in corso insieme a reazioni esagerate.

PewDiePie ha recentemente affrontato numerose polemiche, ma il potere che PewDiePie esercita sulla piattaforma e la sua fedele base di fan ha mantenuto intatto lo status di juggernaut di questo influencer di YouTube. Sono quasi incalcolabili i soldi che guadagna anche grazie agli sponsor.

Dude Perfect

I ragazzi di Dude Perfect, con 47 milioni di iscritti, sono tra gli influencer noti per le loro compilation di tiri speciali e il loro Rolodex di famosi atleti che compaiono accanto a loro nei loro video. Il canale si è trasformato in una playlist comica, e la troupe è spesso accompagnata nei loro video da una mascotte panda gigante.

ElrubiusOmg

Altro famoso youtuber, con 30 milioni di iscritti, proviene dalla Spagna e ha la madre norvegese e il suo percorso come youtuber inizia già quando aveva 16 anni ed era ancora un timido adolescente. I suoi primi video li ha girati nella sua stanza quando sperimentava nuovi videogiochi, coinvolgendo tanti coetanei e non,che non vedevano l’ora di vedere i suoi nuovi video.

Era molto amato tra gli influencer, e lo è ancora, soprattutto per la sua simpatia e il suo senso dell’umorismo e anche la capacità di improvvisare e creare monologhi divertenti con i suoi amici. Dopo i primi anni vissuti come un gioco, ha preso l’importante decisione di trasformare un passatempo apparentemente banale in una professione e il culmine di questo percorso è avvenuto nel 2015, quando è stato accolto in Argentina come una star di Hollywood e ha conquistato tanti milioni di fan latini. Tanti giornali lo hanno definito un conquistatore online, anche se ha ammesso di aver molto patito l’improvviso successo.

Fernanfloo

Percorso e carriera simile al ragazzo precedente è quello di questo ragazzo salvadoregno di 24 anni e il cui nome completo è Luis Fernando Alvarado. Anche lui ha iniziato da adolescente pubblicando video sui giochi e anche lui ha deciso di lasciare gli studi per dedicare il suo tempo e la sua attenzione a questa nuova avventura: la sua allegria, il suo humour e il suo anticonformismo l’ hanno reso famoso e amato da persone di tutte le età.

Like Nastya Vlog

Chiudiamo la classifica parlando di una bambina di 6 anni che è molto conosciuta per girare video, che sono istruttivi e divertenti insieme al padre, e che hanno guadagnato molti soldi grazie alle collaborazioni con delle aziende.

Fonte immagine di copertina: Digiday