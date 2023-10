L’Hologram Zoo come alternativa al giardino zoologico classico

Gli zoo sono generalmente considerati luoghi di svago e divertimento, dove le persone possono ammirare da vicino animali esotici provenienti da ogni angolo del mondo. Tuttavia, dietro questa facciata di divertimento si nasconde una realtà molto più triste e dolorosa, ovvero che gli animali negli zoo sono tenuti in confinamento, spesso in spazi ristretti che non rispecchiano minimamente il loro ambiente naturale. Questi spazi limitati possono causare loro stress, frustrazione e persino problemi di salute mentale. Molti animali selvatici, come leoni, tigri e elefanti, sono costretti a vivere in recinti troppo piccoli per soddisfare le loro esigenze naturali di movimento e interazione sociale. È un trattamento ingiusto e crudele che non è possibile più ignorare. Inoltre, negli zoo, gli animali spesso sono oggetto di spettacoli e di attività che impiegano la loro bellezza, forza o intelligenza per intrattenere il pubblico. Questo comporta una manipolazione e una coercizione degli animali per obbligarli a esibirsi, che è una forma di sfruttamento che non dovrebbe essere permessa, poiché ogni animale ha il diritto di vivere una vita libera e dignitosa, lontano dalla cattività.

Ad ogni modo, stanno cominciando a nascere alternative allo zoo tradizionale, che mirano a garantire il benessere degli animali e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione delle specie e del loro habitat naturale. Una di queste è rappresentata da zoo innovativi dove vengono proiettati animali e spettacolari sotto forma di ologramma, proprio come accade all’interno dell’Hologram Zoo situato presso il sobborgo di Cannon Hill che fa parte della città di Brisbane, in Australia. Questo incredibile parco tematico trasporta gli spettatori paganti in un mondo di fantastici ologrammi e creature virtuali, in modo da permette di interagire con animali esistenti e con quelli oramai estinti, ma anche con creature mitologici o fantastiche provenienti da ogni angolo del pianeta. Ne consegue che all’interno dell’Hologram Zoo, i visitatori possono imbattersi in una miriade di colori e suoni provenienti da ogni direzione. Le luci soffuse creano un’atmosfera magica, mentre gli schermi a LED sembrano quasi trasparenze che ospitano creature chimeriche.

Sarà possibile iniziare l’avventura visitando la sezione dedicata agli animali estinti, e grazie alla tecnologia degli ologrammi, si avrà la possibilità di vedere da vicino e persino toccare creature come il bradipo gigante o il dodo. Un’esperienza emozionante che darà l’impressione ai visitatori di viaggiare indietro nel tempo. Man mano che si esplora il parco, sarà anche possibile incontrare creature mitiche provenienti da leggende e romanzi fantasy, in modo da poter rivivere un’avventura epica. Sarà possibile di fatto osservare unicorni, draghi, arpie e molte altre creature, tutte riprodotte con una precisione impressionante. Molte di esse sono progettate per cambiare aspetto e per reagire ad ogni tipo di interazioni, in modo da rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’Hologram Zoo offre anche una sezione dedicata ai mostri marini. Qui sarà possibile immergersi nelle profondità dell’oceano e osservare balene giganti, squali preistorici e creature misteriose che abitano i fondali e gli abissi marini. Lo spettatore potrà addirittura “nuotare” con i delfini e “toccare” una medusa innocua senza il rischio di essere irritati o morsi. Inoltre è presente anche una fantastica sezione dedicata agli animali dello spazio, dove poter ammirare creature aliene, scoprire pianeti sconosciuti e esplorare il cosmo. Un’esperienza futuristica, capace di far sognare un avvenire in cui viaggiare tra le stelle non sarà più solo fantasia. L’Hologram Zoo rappresenta perciò una rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento, dato che contribuisce a creare un’esperienza completa e coinvolgente grazie alla tecnologia degli ologrammi. Rappresenta una meta imperdibile per appassionati di fantascienza, per gli amanti degli animali e per chiunque voglia vivere un’avventura unica nel suo genere dove sarà possibile ammirare anche gli animali estinti che rinascono in tutta la loro maestosità, oppure rimanere meravigliata da creature mitiche che prendono vita.

Dunque, l’Hologram Zoo si candida come valida alternative allo zoo tradizionale, dato che mira a garantire il benessere degli animali e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione delle specie e del loro habitat naturale. La creazione di Hologram Zoo permette infatti alle persone di immergersi nel mondo degli animali, garantendo allo stesso tempo il rispetto per la loro natura e la conservazione delle specie, il quale, inoltre, a differenza degli zoo tradizionali, i quali possono essere limitati nelle stagioni o impegnati nel trasferimento degli animali, è sempre aperto al pubblico.

di Sara Spiniello