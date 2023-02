LMAO, acronimo che sta per “Laughing My Ass Off”, è diventata una delle espressioni più utilizzate su Internet, soprattutto nell’ambito dei social network e app di messaggistica istantanea, nel corso degli ultimi anni.

Questo termine viene letteralmente tradotto in italiano con: “ridere a crepapelle”, pertanto è spesso utilizzato per indicare una risata molto intensa e prolungata.

Ma qual è l’origine di questa espressione e quali sono le sue alternative?

Origine di LMAO

LMAO è nato come acronimo utilizzato nelle chat e nei forum presenti in rete.

L’origine del termine è incerta, ma si ritiene che questi sia stato utilizzato per la prima volta negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90.

Infatti, almeno inizialmente, LMAO era utilizzata per lo più nella comunità di giocatori online, ma in seguito si è poi diffusa in tutto il mondo, tra le espressione di risate.

L’uso di LMAO

Al giorno d’oggi, come accennato poc’anzi, LMAO è diventato un termine di uso comune nel contesto dei social network e nei messaggi di testo.

Infatti, viene spesso utilizzato in risposta a una battuta divertente o a una situazione buffa, e può essere accompagnato da emoji che rappresentano risate; pensate che LMAO è diventato talmente diffuso che non di rado viene usato anche nella vita reale, in conversazioni faccia a faccia.

Alternative a LMAO

Nonostante LMAO sia molto diffuso, esistono molte alternative che possono essere utilizzate per esprimere una risata intensa.

Di seguito le alternative più comuni:

LOL : acronimo di “Laughing Out Loud”, letteralmente “ridere ad alta voce”. LOL è probabilmente l’acronimo più diffuso per indicare una risata.

: acronimo di “Laughing Out Loud”, letteralmente “ridere ad alta voce”. LOL è probabilmente l’acronimo più diffuso per indicare una risata. ROFL : acronimo di “Rolling On the Floor Laughing”, che significa “rotolare per terra dalle risate”. ROFL indica una risata ancora più intensa di LMAO.

: acronimo di “Rolling On the Floor Laughing”, che significa “rotolare per terra dalle risate”. ROFL indica una risata ancora più intensa di LMAO. LMFAO: acronimo di “Laughing My Freaking Ass Off”, che in italiano potrebbe significare “mi ride anche il culo”. LMFAO è dunque utilizzato per indicare una risata ancora più intensa e colorita di LMAO e di ROFL.

In conclusione

In conclusione, LMAO è un termine che indica una risata intensa e prolungata, il quale è diventato molto popolare grazie all’utilizzo sempre più diffuso sui social network (e prima ancora sui forum online).

Tuttavia, esistono molte altre alternative che possono essere utilizzate per esprimere una risata.

Con questo, speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire meglio il significato di LMAO e le sue origini, ma per eventuali approfondimenti in merito, consigliamo caldamente la lettura dell’articolo “LMAO: il significato di un’espressione universale” pubblicato sul sito sannicolac5.it, il quale offre tantissimi altri spunti circa il termine di ricerca LMAO significato.

Inoltre, sempre sullo stesso sito è possibile ottenere tantissime informazioni interessanti, circa l’origine e il significato profondo di molti altri termini, quali ad esempio rattuso significato, oppure ancora il significato di sottona.