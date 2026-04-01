Esce il 2 aprile “MOU”, il nuovo atteso libro per bambine e bambini di Marta Brioschi, con le illustrazioni di Roberta Notarangelo, per Be Strong Edizioni.

Un racconto delicato e poetico sull’identità, il coraggio di esistere e la bellezza di trovare il proprio posto nel mondo.

Ci sono storie che arrivano in punta di piedi.

Storie che non fanno rumore, ma restano.

Il libro MOU

“MOU”, il nuovo libro per bambine e bambini scritto da Marta Brioschi, con le illustrazioni di Roberta Notarangelo e pubblicato da Be Strong Edizioni, è una di quelle storie capaci di parlare ai più piccoli con dolcezza e verità, affrontando temi profondi con il linguaggio semplice e luminoso dell’infanzia. Il volume sarà disponibile dal 2 aprile 2026. (bestrongedizioni.it)

Al centro del racconto c’è Mou, un protagonista curioso e invisibile, senza forma né colore, che si muove nel mondo con una domanda tanto semplice quanto universale:



“Qual è il mio posto?”

Solo, inquieto e desideroso di capire chi è davvero, Mou decide di attraversare la città e di lasciarsi guidare dagli incontri che farà lungo il cammino. Animali e personaggi straordinari lo accompagneranno così in un viaggio di scoperta che parla ai bambini — e, in modo sorprendente, anche agli adulti — di amicizia, coraggio, accettazione di sé e autenticità.

Con “MOU”, Marta Brioschi sceglie una scrittura delicata, accogliente e profondamente empatica, capace di trasformare una storia semplice in un piccolo percorso emotivo. Il libro si rivolge ai bambini e alle bambine dai 5 ai 9 anni, ma può diventare anche un prezioso strumento per famiglie, insegnanti ed educatorɜ che desiderano affrontare attraverso la lettura temi legati all’identità, all’autostima e al valore delle differenze.

A dare ulteriore profondità al racconto sono le illustrazioni di Roberta Notarangelo, che con sensibilità e immaginazione accompagnano il lettore in un universo visivo tenero, poetico e coinvolgente.

In un tempo che spesso chiede ai più piccoli e alle più piccole di essere subito forti, veloci e prontɜ, “MOU” sceglie invece la strada della gentilezza: quella di chi si mette in cammino con delicatezza, anche senza sapere ancora bene chi è.

Perché forse è proprio questo il cuore della storia:

ricordare che anche ciò che sembra invisibile merita ascolto, spazio e luce.

Biografia Marta Brioschi

fonte immagine: ufficio stampa Marta Brioschi

Marta Brioschi è una scrittrice che ama esplorare il potere emotivo delle storie. Con MOU firma un nuovo capitolo nella narrativa illustrata per l’infanzia, raccontando con sensibilità e immaginazione il viaggio di una creatura invisibile alla ricerca del proprio posto nel mondo.

Biografia Roberta Notarangelo

fonte immagine: ufficio stampa Marta Brioschi

Dopo il diploma all’Istituto d’Arte, ha proseguito la sua formazione presso la Scuola Italiana di Comix di Napoli iniziando a lavorare nel settore dell’illustrazione. Collabora con diverse case editrici, tra cui Rizzoli Education

Dati tecnici libro

Titolo: Mou

Editore: BeStrong! Edizioni

Autrice: Marta Brioschi

Illustratrice: Roberta Notarangelo

Pagine: 80

ISBN: 979-12-81305-83-0

Data Uscita: 02/04/2026

Pre-order: BeStrong!Edizioni