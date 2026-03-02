Iran dopo Khamenei: successione e nuovi equilibri in Medio Oriente

La decisione americana di colpire direttamente la Guida Suprema non è maturata in un vuoto strategico, ma al termine di una sequenza di eventi che avevano progressivamente esposto la vulnerabilità del sistema iraniano. Le grandi proteste nazionali del gennaio 2026, represse con estrema violenza e con un bilancio stimato di circa 30.000 morti, avevano già rappresentato un primo stress test interno, mostrando come la sopravvivenza del regime dipendesse sempre più dall’apparato coercitivo dei Pasdaran. Pochi mesi prima, la guerra dei dodici giorni del giugno 2025 tra Iran, Stati Uniti e Israele aveva costituito un secondo stress test, questa volta esterno, consentendo a Washington di valutare la capacità di risposta militare e la resilienza operativa di Teheran. Pur sopravvivendo al confronto, l’Iran aveva mostrato limiti evidenti nella protezione delle proprie infrastrutture strategiche e della sua catena di comando.

È in questo contesto che l’amministrazione Trump ha maturato la convinzione che il regime fosse entrato in una fase di relativa vulnerabilità strategica. L’eliminazione di Khamenei risponde quindi a una logica che va oltre il teatro iraniano: essa rappresenta un segnale di deterrenza sistemica rivolto anche alla Cina, principale partner revisionista di Teheran. Colpire il vertice della Repubblica Islamica significa dimostrare che gli Stati Uniti conservano la capacità di intervenire direttamente contro gli snodi della rete strategica avversaria, rafforzando la pressione sugli attori che contribuiscono alla costruzione di un ordine internazionale alternativo a quello guidato da Washington.

Khamenei, il sistema di potere iraniano e la successione

Per valutare le conseguenze della morte di Khamenei è necessario partire dalla natura del suo ruolo. La Guida Suprema dell’Iran non è semplicemente un capo di Stato, ma il vertice di un sistema teocratico-militare in cui autorità religiosa e potere politico coincidono. Dal 1989, anno della sua successione a Ruhollah Khomeini, Khamenei ha progressivamente consolidato il proprio controllo su ogni centro decisionale strategico: dalla nomina dei vertici militari alla supervisione del Consiglio dei Guardiani, fino alla direzione dell’apparato mediatico e giudiziario.

Il sistema iraniano è stato progettato per garantire continuità istituzionale anche in caso di perdita del leader. Formalmente, la scelta del successore spetta all’Assemblea degli Esperti, ma nella realtà il processo sarà determinato dall’equilibrio tra le principali componenti del potere iraniano: il clero sciita e soprattutto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran), che rappresenta il vero pilastro militare e politico del regime.

Un elemento cruciale riguarda il fatto che la successione non è un processo improvvisato, ma pianificato da anni. Consapevole dell’età avanzata e della vulnerabilità personale in un contesto di crescente confronto con Israele e Stati Uniti, Khamenei aveva predisposto una lista ristretta di possibili successori, definendo una gerarchia interna per garantire continuità al sistema. Secondo fonti citate dal New York Times, tra i principali candidati figuravano il capo del sistema giudiziario Gholam Hossein Mohseni Eje’i, esponente della linea più conservatrice e già parte dell’organo collegiale ad interim; Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica Islamica e figura associata a una corrente relativamente più pragmatica; e Ali Asghar Hejazi, capo di gabinetto della Guida Suprema e uomo chiave dell’apparato di sicurezza, ucciso negli attacchi

In diverse analisi è stato inoltre indicato Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema, già profondamente integrato nelle reti di potere dei Pasdaran, anche se una successione dinastica rappresenterebbe una scelta politicamente sensibile in un sistema che fonda la propria legittimità su basi rivoluzionarie e non ereditarie. La selezione del successore non rappresenta quindi soltanto una questione religiosa o istituzionale, ma un passaggio decisivo nella ridefinizione dell’equilibrio tra clero, apparato militare e intelligence, ossia i tre pilastri reali del potere iraniano.

Questo apre una fase di competizione interna che difficilmente sarà visibile pubblicamente ma che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere. Il rischio principale non è il collasso immediato del sistema, ma la sua possibile trasformazione. Se emergerà una figura strettamente legata ai Pasdaran, l’Iran potrebbe entrare in una fase di maggiore militarizzazione del processo decisionale. Se invece prevarrà un profilo più religioso-istituzionale, l’obiettivo principale sarà preservare la coesione interna e la stabilità economica.

In ogni caso, il sistema iraniano possiede una caratteristica fondamentale: è costruito per sopravvivere ai singoli leader. Le strutture di potere, le reti clientelari e l’apparato repressivo continuano a funzionare indipendentemente dall’individuo che occupa la posizione di vertice. Questo spiega perché la morte di Khamenei rappresenti una crisi significativa ma non necessariamente esistenziale per la Repubblica Islamica.

Il vero centro di gravità del sistema iraniano non coincide con la figura della Guida Suprema in quanto individuo, ma con l’apparato securitario che ne garantisce la sopravvivenza. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica non è soltanto una forza militare, ma una struttura politico-economica integrata che controlla settori strategici dell’economia, delle telecomunicazioni e dell’intelligence. In questo senso, la successione non sarà determinata esclusivamente da un processo religioso o istituzionale, ma dal grado di accettabilità del successore per l’apparato securitario. La continuità del sistema dipende meno dal nome della nuova Guida Suprema che dalla coesione dell’infrastruttura coercitiva che sostiene lo Stato.

Iran, Stati Uniti, Israele e Medio Oriente: decapitazione strategica o nuova instabilità

Se l’impatto interno sarà gestibile, le implicazioni regionali sono molto più complesse. L’Iran non è solo uno Stato nazionale, ma il centro di una rete di influenza che si estende attraverso il cosiddetto “asse della resistenza”, comprendente Hezbollah in Libano, milizie sciite in Iraq, gruppi armati in Siria e gli Houthi nello Yemen. Queste strutture sono ormai istituzionalizzate e non dipendono esclusivamente dalla figura della Guida Suprema.

La morte di Khamenei potrebbe temporaneamente rallentare la proiezione esterna iraniana, ma non eliminarla. Al contrario, esiste il rischio che il regime o le sue strutture affiliate intensifichino operazioni indirette per dimostrare continuità e capacità di deterrenza, soprattutto nei confronti di Israele. In una fase di transizione, l’Iran potrebbe adottare una strategia duale: prudenza ufficiale e attivismo indiretto.

Dal punto di vista degli Stati Uniti e di Israele, l’eliminazione di Khamenei rappresenta un successo operativo significativo. Tuttavia, il successo tattico non equivale automaticamente a un risultato strategico. La storia delle operazioni di decapitation strategy dimostra che l’eliminazione di un leader non garantisce la trasformazione del sistema politico che egli guidava. Senza un piano credibile per la gestione della fase successiva, il rischio è quello di generare instabilità piuttosto che stabilità.

Questo problema è aggravato dall’assenza di una strategia coerente da parte di Washington. Negli ultimi decenni, la politica americana verso l’Iran ha oscillato tra pressione e negoziazione, sanzioni e tentativi di dialogo, senza mai sviluppare una visione strutturale di lungo periodo. L’eliminazione di Khamenei sembra essere il risultato di una finestra operativa favorevole più che di un piano strategico completo per la trasformazione dell’Iran.

Inoltre, l’ipotesi che la caduta della leadership possa automaticamente produrre un regime filo-occidentale si basa su una lettura semplicistica della società iraniana. L’opposizione al regime esiste, ma è frammentata e priva di una leadership unitaria. In assenza di una struttura politica alternativa consolidata, la caduta del vertice potrebbe produrre una fase di competizione tra diverse fazioni, incluse componenti militari e apparati di sicurezza.

Paradossalmente, la morte della Guida Suprema potrebbe produrre non un indebolimento, ma un irrigidimento del sistema. I regimi rivoluzionari tendono a reagire alle minacce esistenziali rafforzando il controllo interno e radicalizzando la postura esterna. La successione potrebbe quindi favorire l’emergere di una leadership più strettamente integrata con i Pasdaran, accelerando la militarizzazione del processo decisionale. In questo scenario, la Repubblica Islamica diventerebbe meno prevedibile, non meno pericolosa.

Questo introduce una variabile di rischio significativa. La storia recente dimostra che la distruzione di una leadership autoritaria non garantisce la nascita di un sistema stabile. Al contrario, può aprire una fase di instabilità prolungata, con conseguenze imprevedibili per l’intero sistema regionale.

Il rischio strategico principale non risiede nel collasso dello Stato iraniano, ma nella possibilità di errore di calcolo durante la fase di transizione. Le leadership in fase di consolidamento tendono a utilizzare la politica estera come strumento di legittimazione interna. Operazioni indirette contro Israele o attori regionali potrebbero essere impiegate per dimostrare continuità e determinazione. In un ambiente caratterizzato da deterrenza instabile, anche azioni limitate potrebbero produrre escalation non intenzionali.

La morte di Khamenei e il futuro dell’Iran: continuità, trasformazione o instabilità

La morte di Ali Khamenei segna la fine di un’epoca, ma non necessariamente la fine del sistema che egli rappresentava. La Repubblica Islamica è un sistema complesso, dotato di strutture progettate per garantire continuità anche in condizioni di crisi.

Nel breve periodo, l’obiettivo primario del regime sarà dimostrare stabilità e continuità. Questo potrebbe tradursi in una successione relativamente rapida e in un rafforzamento temporaneo delle misure di controllo interno. Nel medio periodo, tuttavia, la scomparsa di una figura che ha guidato il sistema per oltre tre decenni potrebbe modificare gli equilibri interni e il processo decisionale strategico.

A livello regionale, le conseguenze saranno probabilmente ambivalenti. Da un lato, la perdita della Guida Suprema potrebbe ridurre temporaneamente la capacità di coordinamento strategico dell’Iran. Dall’altro, potrebbe spingere il sistema a dimostrare resilienza attraverso una postura più assertiva.

Per gli Stati Uniti e i loro alleati, la sfida principale non è stata l’eliminazione di Khamenei, ma la gestione delle conseguenze della sua morte. Senza una strategia chiara per il futuro dell’Iran, il rischio è che un successo operativo si trasformi in una fonte di instabilità strategica.

La vera posta in gioco non è la sopravvivenza del regime, ma l’equilibrio del Medio Oriente. L’Iran resta uno degli attori centrali del sistema regionale, e la sua evoluzione influenzerà il futuro della sicurezza globale.

La morte di Khamenei non segna la fine della Repubblica Islamica. Segna l’inizio di una nuova fase, il cui esito resta incerto.

Donatello D’Andrea







