Dall’ultima giornata di campionato e Champions, ripercorrendo le statistiche all-time della storia del calcio con le sue scommesse statistiche da record, sono tantissime le curiosità che riguardano i calciatori e anche i club.

Ci sono record all-time insuperabili e anche primati negativi, ma ogni singolo match potrebbe diventare una nuova curiosità all-time e ogni calciatore o club potrebbe scrivere la storia del pallone.

Già, perché è proprio la storia del calcio nella sua totalità che ci presenta tantissimi capitoli e prospettive appassionanti: ecco alcune curiosità tra ieri e oggi.

Il Galatasaray ne fa 5 alla Juve

La brutta sconfitta della Juve contro il Galatasaray per 5-2 ha messo di malumore i supporter Bianconeri, soprattutto alla luce dell’espulsione di Cabal, che ha condannato i Bianconeri in 10 e allungato un record che tra poco approfondiremo.

Anche Spalletti era molto arrabbiato e deluso dal risultato, in conferenza stampa qualcuno ha chiesto quando è stata l’ultima volta che la Juve ha preso 5 gol e il mister ha detto di non ricordare. In realtà è stato proprio lui con il Napoli a vincere 5-1 contro le Zebre qualche anno fa.

La Vecchia Signora detiene il record negativo di 7 finali di Champions perse su 9 disputate, oltre ad avere anche il record di 31 espulsioni in questa competizione. La situazione si complica e allo Stadium le Zebre dovranno segnare almeno 3 gol per pareggiare i conti con i Turchi: un’impresa epica.

Quando il Biscione perde la Champions, nasce sempre un Triplete

La sconfitta dell’Inter contro il PSG per 5-0 nella finale del 2025 ha fissato una serie di record, tra cui quello della vittoria più schiacciante col gap più largo in una finale di Champions.

Prima il record all-time era del Milan, che ha vinto per due finali 4-0 contro lo Steaua Bucarest e poi contro il Barcellona, rispettivamente nel 1989 e nel 1994.

Il Biscione ha altri record negativi, perché ha perso 4 finali di Champions su 7, e in ogni occasione l’avversario ha conquistato il Triplete, prima il Celtic nel 1967 e l’Ajax nel 1972, poi il Manchester City e il PSG nel 2023 e nel 2025.

Conte e Allegri i migliori di sempre in Serie A

Nel palinsesto delle quote serie A oltre all’Inter che domina al primo posto per la vittoria del campionato, ci sono come sfidanti il Napoli e il Milan, perché sono allenate dai migliori CT di sempre: Conte e Allegri.

Max Allegri è l’allenatore più vincente dopo Trapattoni, il CT del Milan ha vinto 6 scudetti. Antonio Conte ha vinto 5 scudetti, ma il suo record assoluto riguarda tre campionati con tre club diversi: Napoli, Inter e Juve.

Quest’anno la sfida in campionato è ancora aperta, tuttavia, l’Inter di Chivu ha già messo una seria ipoteca sul 21esimo scudetto. Molto dipenderà dall’esito della gara di ritorno ai playoff di Champions, tuttavia, Napoli e Milan non vogliono mollare e sia Allegri che Conte sono pronti a lottare fino alla fine.