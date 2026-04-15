Tra il 6 e l’11 aprile 1944, nei boschi dell’Appennino ligure, tra Genova e Alessandria, si svolse uno dei più sanguinari eccidi della guerra di Liberazione, la Strage della Benedicta. Fu un’operazione di rastrellamento nazifascista che costò la vita a 147 partigiani, molti dei quali poco più che ragazzi.

La nascita della Resistenza

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, le vette scoscese dell’Appennino ligure-piemontese smisero di essere soltanto un confine geografico e divennero un baluardo politico. Qui confluirono ex soldati del regio esercito sbandati, antifascisti storici e, soprattutto, migliaia di giovani che avevano deciso di dire “no” al Bando Graziani, la leva obbligatoria imposta dalla neonata Repubblica Sociale Italiana.

In questo scenario, tra i boschi ancora rigidi per la fine dell’inverno, presero forma la Brigata Autonoma Alessandria e la 3ª Brigata Garibaldi Liguria. Erano formazioni composite, spesso carenti di armamenti pesanti e addestramento formale, ma mosse da una volontà comune. La zona della Benedicta, un antico monastero benedettino situato nel comune di Bosio, divenne il loro quartier generale logistico, un punto di raccolta che i comandi nazifascisti iniziarono presto a considerare una “spina nel fianco” intollerabile per le comunicazioni tra il porto di Genova e la Pianura Padana.

La Strage della Benedicta

La macchina bellica nazifascista pianificò il colpo con precisione chirurgica. All’alba del 6 aprile 1944, scattò l’operazione di rastrellamento. Reparti scelti della Wehrmacht e delle SS, supportati da unità della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), cinsero d’assedio l’intera area della Benedicta. L’obiettivo era l’annientamento totale.

I partigiani, colti di sorpresa e inferiori per numero e potenza di fuoco, si trovarono stretti in una morsa. Mentre alcuni gruppi riuscirono a rompere l’accerchiamento filtrando tra le maglie nemiche grazie alla conoscenza del terreno, il grosso della 3ª Brigata rimase bloccato nei pressi del monastero della Benedicta. La resistenza fu eroica ma breve: la superiorità tattica degli occupanti ebbe presto la meglio.

La crudeltà non risparmiò nemmeno gli edifici: l’antico monastero della Benedicta fu fatto saltare in aria con la dinamite, un atto simbolico volto a cancellare non solo gli uomini, ma anche il loro rifugio e la loro memoria.

Rovine dell’abbazia di Benedicta, a Bosio (fonte: Wikimedia Commons)

Dalla cattura all’inferno: esecuzioni, deportazioni e la Strage del Turchino

Ciò che avvenne dopo la cattura non fu un atto di guerra, ma un crimine contro l’umanità. Dopo l’arresto, numerosi partigiani furono fucilati sommariamente. Le esecuzioni, condotte da reparti italiani sotto controllo tedesco, colpirono soprattutto i più giovani, spesso privi di un reale addestramento militare. Il bilancio fu atroce: 147 partigiani morirono tra combattimenti ed esecuzioni. Molti di loro erano poco più che ventenni, giustiziati davanti ai propri compagni.

Per chi scampò alla fucilazione immediata, il destino non fu meno clemente. Centinaia di prigionieri furono trasferiti nelle carceri di Genova e Novi Ligure. Da lì, circa 351 uomini furono stipati sui treni della morte diretti ai campi di concentramento in Germania, principalmente a Mauthausen. Le statistiche storiche ci restituiscono un dato agghiacciante: circa 140 di loro non fecero mai più ritorno, consumati dalla fame e dai lavori forzati.

La violenza del rastrellamento non si esaurì nei giorni della Benedicta. Il 19 maggio 1944, al passo del Turchino, i nazifascisti fucilarono 59 prigionieri. Tra le vittime, 19 erano sopravvissuti proprio al rastrellamento di aprile, a testimonianza di una persecuzione che non concedeva tregua. Tuttavia, nonostante la brutalità della Strage del Turchino, i nazifascisti non riuscirono mai nel loro obiettivo: annientare la Resistenza e terrorizzare la popolazione. Al contrario, l’efferatezza delle esecuzioni contribuì a rafforzare il sostegno popolare ai partigiani e a consolidare le formazioni clandestine.

Un’eredità di pietra e libertà della Benedicta

Se l’intento nazifascista era quello di terrorizzare la popolazione e spegnere la scintilla della rivolta, l’effetto fu l’esatto opposto. La brutalità dell’eccidio cementò il legame tra i civili e le formazioni clandestine, trasformando la Benedicta nel simbolo della Resistenza.

Visitare quei luoghi oggi non è solo un esercizio di memoria storica, ma un atto di consapevolezza civile. La Benedicta resta il monumento a cielo aperto di una generazione che, nel momento più buio, scelse di sacrificare tutto per consegnare al popolo il diritto di essere libero.

Oggi, quel luogo è diventato uno dei simboli più forti della guerra di Liberazione. Non solo per l’entità della strage, la più grave contro partigiani combattenti in Italia, ma per ciò che rappresenta: la scelta e il sangue di una generazione per la nostra libertà di oggi.

Gabriele Bartolini