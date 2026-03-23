Il decreto-legge del 18 marzo 2026 sul contenimento del costo dei carburanti non è solo una manovra economica di emergenza. È il manifesto di una dinamica che ridefinisce le priorità pubbliche attraverso la percezione immediata. In questo contesto, il tema del taglio accise diventa centrale nel dibattito sulle misure di riduzione dei costi. Il provvedimento introduce un taglio temporaneo delle accise su benzina e diesel, finanziato attraverso una riallocazione di risorse che prevede una riduzione di circa 86 milioni di euro a carico del Ministero della Salute.

L’asimmetria tra la visibilità del pieno e il silenzio della sanità

A fronte di una misura della durata di appena venti giorni, il dato solleva interrogativi non sulla legittimità, ma sulla proporzione tra la temporalità dell’azione e la distribuzione dei suoi costi. La scelta del Governo appare inscritta in una logica emergenziale che privilegia effetti tangibili, sostenuti da rinunce in ambiti strutturali e meno visibili. Il punto è squisitamente percettivo: se il carburante rappresenta un indicatore quotidiano, con un prezzo alla pompa visibile, condiviso e discusso in tempo reale, la sanità si muove invece su una temporalità differita, i cui effetti emergono lentamente e spesso fuori dal campo dell’attenzione immediata. In questa asimmetria, la decisione politica tende a premiare ciò che è leggibile nel presente, spostando i costi dove l’occhio del cittadino-elettore non arriva subito.

Dal “Velluto” di Pulp Podcast alla realtà dei decreti

Questa strategia della visibilità trova una sponda ideale nel nuovo ecosistema mediatico, di cui la recente partecipazione della Presidente del Consiglio al Pulp Podcast è l’emblema. Quello che i conduttori hanno celebrato come una rottura degli schemi si è rivelato un evento sospeso tra il notevole e l’imbarazzante. Appare quasi paradossale, a posteriori, riascoltare la Premier rivendicare una linea di estrema prudenza per evitare sprechi di soldi pubblici: una narrazione della “cautela” che si scontra frontalmente con la rapidità con cui, pochi giorni dopo, si è deciso di drenare risorse dalla sanità per un intervento sulle accise dai tempi brevissimi.

In uno spazio che si presentava come audace e “senza filtri”, il risultato è stato uno spettacolo sorprendentemente piatto, dove il contraddittorio è svanito in una sfilata di cortesie reciproche. Più che il “Pulp”, abbiamo visto il “Velluto”: un’operazione in cui la politica ottiene l’estetica del contemporaneo e il podcast ottiene centralità.

Il Referendum sulla Giustizia: la semplificazione come modello

Questa tensione tra immediatezza e struttura trova la sua massima espressione nelle ore che precedono l’apertura delle urne per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Non si tratta di fatti isolati. Proprio come il taglio delle accise risponde a un bisogno di sollievo istantaneo, il dispositivo referendario trasforma questioni giuridiche complesse in forme accessibili e polarizzate. La strategia è identica: semplificazione e impatto immediato.

Il rischio non è il singolo spostamento di risorse, ma la progressiva normalizzazione di un modello decisionale in cui ciò che non è immediatamente percepibile – che sia un posto letto in ospedale o la tenuta del sistema giudiziario – perde centralità. In questa prospettiva, l’urgenza non è solo la risposta a una crisi, ma il prodotto di una precisa costruzione politica della realtà, dove il consenso di domani pesa più della tenuta del sistema dopodomani.

Catia Somma