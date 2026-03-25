«Il mio corpo non è morto la sera del rogo […] Ma la mia vita è finita in quel momento».

Ci sono storie che disturbano, che non si lasciano chiudere una volta terminata l’ultima pagina. Il canto dei cuori ribelli della scrittrice Thrity Umrigar è una di queste. Ispirato a fatti reali, il romanzo ripercorre la vicenda di Meena, una donna punita per aver creduto nella libertà di amare un uomo di una religione diversa. Una scelta che dovrebbe essere normale, ma che diventa una colpa imperdonabile. Attraverso la storia di Meena, Umrigar costringe il lettore a guardare in faccia una realtà fatta di violenza, fanatismo e oppressione, ma anche di coraggio e dignità.

Due destini intrecciati

Il romanzo si sviluppa attraverso due linee narrative destinate a incontrarsi. Da un lato c’è Smita, giornalista americana di origine indiana che ha lasciato il proprio paese quando aveva appena quattordici anni, portando con sé un trauma che per anni ha cercato di seppellire nel silenzio. Tornare in India è sempre stato qualcosa da evitare, un passato troppo doloroso da affrontare. Dopo tanti anni, è proprio il lavoro a riportarla lì, quando accetta di seguire un caso di cronaca che ha fortemente scosso l’opinione pubblica.

La protagonista dell’atroce storia è Meena. La sua colpa, agli occhi della famiglia e della comunità indù, è aver sposato l’uomo che ama, un musulmano. In un contesto dove religione, onore familiare e controllo sociale sono ancora profondamente radicati, quel gesto diventa una sfida intollerabile. La risposta arriva sotto forma di una violenza brutale, esercitata proprio da coloro che avrebbero dovuto proteggerla. La sua famiglia, la sua comunità bruciano vivi il “suo” Abdul e Meena stessa, macchiandosi di violenze in nome dell’onore.

Seguendo il caso per il giornale, Smita entra sempre più nella vita di Meena e nella complessità della sua storia. Ma mentre prova a raccontarla, è costretta a confrontarsi anche con il proprio passato e con le ragioni che l’avevano spinta a fuggire dall’India anni prima. Le due storie finiscono così per riflettersi l’una nell’altra: due donne, due forme diverse di ribellione, due destini segnati dallo stesso contesto sociale.

il canto dei cuori ribelli, Thrity Umrigar. Credits: pienogiorno.it

Un paese sospeso tra progresso e oscurantismo

È qui che il romanzo mostra la sua dimensione più potente. L’India che emerge dalle pagine di Umrigar è un paese attraversato da contraddizioni profonde. Da una parte le metropoli in continua espansione, i grattacieli, gli hotel di lusso, il racconto di una potenza economica che cresce e si affaccia con forza sulla scena globale. Dall’altra i villaggi rurali, dove la vita è ancora regolata da tradizioni rigide e gerarchie immutabili, dove l’indottrinamento e il controllo sociale pesano soprattutto sulle donne.

Smita è riuscita a fuggire – anche se a caro prezzo – da quel mondo quando era ancora una ragazza, trovando altrove la possibilità di reinventarsi. Per Meena, invece, non è stato lo stesso. Anche lei ha provato a ribellarsi: contrariamente dalle volontà della comunità indù di cui fa parte, fin da giovane lavora, cerca la propria indipendenza, e sceglie poi di amare liberamente a costo di non rivedere più la sua famiglia. Ma nel suo villaggio quella scelta diventa un atto di sfida che deve essere punito. Meena non viene solo emarginata, allontanata da tutti gli affetti ma, fiduciosa nella bontà e nell’affetto fraterno, compirà un’azione che le si rivelerà fatale.

La sua storia è devastante proprio perché dimostra quanto possa essere fragile la libertà quando si scontra con un sistema sociale costruito sulla paura e sull’obbedienza. Nel suo caso, nonostante il coraggio e la determinazione, a vincere sono la brutalità e l’ingiustizia.

E questo è forse l’aspetto più doloroso del romanzo: la consapevolezza che storie come quella di Meena non appartengono soltanto alla narrativa.

Nonostante la tragedia, rimane uno spiraglio di speranza. È la figlia di Meena, nata da quell’amore che la sua famiglia ha cercato di cancellare. In quella bambina si concentra la possibilità di un futuro diverso, una generazione che potrebbe spezzare il ciclo di violenza e oppressione che per troppo tempo ha segnato il destino di tante donne.

Il romanzo di Thrity Umrigar è uno specchio scomodo che costringe il lettore a interrogarsi sul significato reale del progresso. Perché un paese non cambia davvero solo con la crescita economica o con lo skyline delle sue città. Cambia quando le persone possono vivere libere dalla paura, quando amare qualcuno non diventa un crimine, quando la dignità non dipende dalla religione o dal giudizio della comunità.

Il canto dei cuori ribelli lascia addosso rabbia, tristezza e un forte senso di sfiducia.

Se nel mondo esistono ancora luoghi in cui l’amore può essere punito con la violenza, in cui la volontà di battersi per la propria libertà sfocia in crudeli massacri, allora raccontare queste storie non è soltanto letteratura. È un atto necessario di memoria. E, forse, il primo passo per non voltarsi dall’altra parte.

Nunzia Tortorella